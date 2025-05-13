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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء، ورق العنب يتهاوى والليمون يواصل جنونه بزيادة كبيرة

أسعار الخضراوات اليوم،فيتو
أسعار الخضراوات اليوم،فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025.

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

سعر الخضار اليوم الثلاثاء

  • تراوح  سعر الطماطم بين 4 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7.5  جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 20 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

 

أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 12 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر البامية من 40 إلى 50 جنيهًا، بانخفاض 25 جنيها عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 16 إلى 20 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها.
  7. وتراوح سعر ورق العنب من 25 إلى 50 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 55 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيها إلى 35 جنيهًا.

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