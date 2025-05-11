الأحد 11 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تتراجع 3.5 جنيه في سوق العبور

أسعار الخضراوات،
أسعار الخضراوات، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 11 مايو 2025.

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 11 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

سعر الخضار اليوم الأحد

  • تراوح  سعر الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 3.5 جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7.5  جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 18 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 7 إلى 10 جنيهات،.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.

 

أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 13 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 6 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر البامية من 55 إلى 70 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 10 إلى 18 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها.
  7. وتراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 55 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيها إلى 35 جنيهًا.

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