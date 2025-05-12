أخبار مصر اليوم: هيئة الدواء تسحب 3.4 مليون عبوة منتهية الصلاحية من السوق.. قرينة السيسي رئيسا شرفيا للهلال الأحمر المصري.. حقيقة إقرار الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية

نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار البارزة في الشأن المحلي خلال الساعات الأخيرة الماضية نستعرضها معكم في السطور التالية:

مصدر بالتعليم العالي يكشف حقيقة إقرار الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2025

نفى مصدر مسئول بـ وزارة التعليم العالي، ما تم تداوله عبر صفحات الفيس بوك بشأن الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2025، للعام الدراسي الجديد.



وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن القائمة المتداولة، تخص الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية للعام الدراسي الماضي 2024، وليس لها أي علاقة بالعام الجامعي الجديد 2025.

وقال المصدر، إن الحد الأدني للقبول بالجامعات الأهلية، والجامعات الخاصة، سيتم الإعلان عنه، عقب الإنتهاء من المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية 2025، حيث يجتمع مجلس الجامعات الأهلية ويقر الحدود الدنيا للقبول وفقا لنتائج شهادة الثانوية العامة في كل عام.

وأهاب المصدر بأولياء الأمور، عدم الانصياع لكل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لما يشوبه من خلط كبير، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي ستعلن الحدود الدنيا للقبول فور إقرارها رسميا من المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.

الحدود الدنيا للقبول بـ الجامعات الأهلية 2025

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا قائمة يزعمون أنها توضح الحدود الدنيا للقبول بـ الجامعات الأهلية 2025/ 2026، بالتزامن مع بدء الجامعات في تلقي طلبات التسجيل المبكر للعام الدراسي الجديد.

وأكد رواد مواقع التواصل، أن القائمة المتداولة، توضح الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، وبالتحديد في الأربع جامعات الأهلية الدولية، وهي جامعة العلمين الجديدة، وجامعة الجلالة الأهلية، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة الأهلية.

قائمة متداولة لتنسيق القبول بالجامعات الأهلية 2025

وجاءت قائمة الحد الأدني للقبول بالجامعات الأهلية 2025 المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي:

كلية الطب البشري: 76% بجامعة العلمين، 76% بجامعة الجلالة، و74% بجامعة الملك سلمان، و85% بجامعة المنصورة الجديدة.

كلية طب الفم والأسنان: 75% بجامعة العلمين، و75% بجامعة الجلالة، و73% بجامعة الملك سلمان، و82% بجامعة المنصورة الجديدة.

كلية الصيدلة: 73% بجامعة العلمين، 73% بجامعة الجلالة، و72% بجامعة الملك سلمان، و73% بجامعة المنصورة الجديدة.

كلية العلاج الطبيعي: 74% بجامعة العلمين، و74% بجامعة الجلالة، و68% بجامعة الملك سلمان، و78% بجامعة المنصورة الجديدة.

كلية الهندسة: 66% بجامعة العلمين، و66% بجامعة الجلالة، 65% بجامعة الملك سلمان، و70% بجامعة المنصورة الجديدة.

كلية علوم الحاسب: 60% بجامعة العلمين، 60% بجامعة الجلالة، 60% بجامعة الملك سلمان، و65% بجامعة المنصورة الجديدة.

كلية الطب البيطري: 70% بجامعة العلمين، 70% بجامعة الجلالة، 68% بجامعة الملك سلمان، و65% بجامعة المنصورة الجديدة.

هيئة الدواء: سحب 3.4 مليون عبوة منتهية الصلاحية من السوق

أعلنت هيئة الدواء عن مواصلة جهودها بالتعاون مع شركات التوزيع والصيدليات لتنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، في إطار حرصها على تعزيز منظومة السلامة الدوائية، وحماية صحة المواطنين من المخاطر المرتبطة بتداول الأدوية غير الصالحة للاستخدام.

حيث أسفرت جهود المبادرة عن تسجيل 22,645 صيدلية عبر الرابط الإلكتروني المخصص لعملية السحب، وذلك بطلبات شملت نحو 4,976,606 وحدة دوائية منتهية الصلاحية، ومن خلال التنسيق مع شركات التوزيع.

وأكدت تم بالفعل سحب 3,404,392 وحدة حتى تاريخه، بينما يجري حاليًا استكمال سحب 1,572,214 وحدة متبقية ضمن خطة العمل المستمرة.

يأتي ذلك استنادًا إلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025، ووفقًا لاختصاصاتها الرقابية والتنظيمية المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2020، حيث تعمل الهيئة على تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية المنتهية الصلاحية بطريقة آمنة وفعالة، للحد من الممارسات الصيدلية غير القانونية وضمان التخلص الآمن من تلك المنتجات.

قرينة السيسي رئيسا شرفيا للهلال الأحمر المصري

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الهلال الأحمر المصري يجسد أسمى معاني الإنسانية والعمل التطوعي.

وذكرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

الهلال الأحمر المصري يجسد أسمى معاني الإنسانية والعمل التطوعي. ويشرفني أن أتولى رئاسته الشرفية، واضعةً نصب عيني هدفًا واحدًا: أن نصل لأكبر عدد من المستفيدين، وأن نرتقي بخدماتنا لتليق باسم مصر. أثق أن كل عضو في هذا المجلس سيكون إضافة حقيقية في مسيرتنا نحو توسيع أثر العمل الإنساني، وبناء مجتمع أكثر رحمة وتضامن.



الصحة: 40% من المصريين يعانون سوء التغذية ويكلفون الدولة 20 مليار جنيه سنويا

أعلنت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن هناك 40% من المواطنين يعانون من أمراض سوء التغذية، وتتحمل الدولة أعباء مالية سنوية بسبب أمراض سوء التغذية 20 مليار جنيه.

نسب التقزم بين الأطفال

وأكدت عبلة الألفي، في كلمتها في مؤتمر إطلاق النتائج التجريبية للخطة العاجلة للسكان والتنمية، أن نسب التقزم بين الأطفال بلغت 13%، بينما يعاني 43% من فقر الدم و11% من السمنة.

أشارت الدكتورة عبلة الألفي الى أن هذه المؤشرات من أبرز التحديات التي تواجه الدولة في ملف تحسين الخصائص السكانية.

فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية ضمن المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) للعام الدراسي 2025/ 2026، في ١١ مدرسة جديدة تدخل الخدمة بداية من سبتمبر 2025، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المدارس إلى ٦٩ مدرسة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إتاحة التقديم في عدد من المدارس القائمة التي لا تزال تضم أماكن شاغرة.

وجاء ذلك في إطار النجاحات الملموسة التي حققتها المدارس المصرية اليابانية ضمن الرؤية الشاملة للدولة لتطوير منظومة التعليم المصري.

المدارس المصرية اليابانية تصل إلى قلب القاهرة في توسع غير مسبوق لتلبي طموحات الأسر المصرية

وأشارت الوزارة إلى أن افتتاح عدد من هذه المدارس في قلب القاهرة يمثل مرحلة جديدة وقفزة نوعية في المشروع، تعكس التوسع المدروس لهذا النموذج التعليمي المتميز في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتلبية للطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ من اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025، ويستمر لمدة 30 يومًا من خلال الموقع الإلكتروني:

‏https://ejs4students.moe.gov.eg

ويشمل التقديم الصفوف من رياض الأطفال المستوى الأول (KG1) وحتى الصف الثالث الابتدائي.

ونوهت الوزارة عن أن قائمة المدارس الجديدة تشمل مدرسة دمياط الجديدة 2 بمحافظة دمياط، ومدرسة منيا القمح بالشرقية، ومدرسة جهينة بسوهاج، وبالقاهرة مدارس بدر، والعباسية، والسيدة زينب، والقصر العيني، وروض الفرج، وغمرة، والزيتون 2، والتجمع-الكرما سيتي.

وجدير بالذكر أن فلسفة المدارس المصرية اليابانية تستند إلى أنشطة “التوكاتسو”، وهي مجموعة من الأنشطة التربوية اليابانية التي تركز على تنمية مهارات الحياة لدى الطالب، وتعزيز الانضباط الذاتي، والعمل الجماعي، وتحمل المسؤولية، بما ينعكس على بناء شخصية متوازنة ومواطن فاعل في المجتمع.

وتتميز هذه المدارس ببيئة تعليمية متكاملة، تشمل فصولًا دراسية مجهزة بأحدث الوسائل، ومساحات مخصصة للأنشطة التفاعلية، مع اعتماد منهج تربوي يضع الطالب في قلب العملية التعليمية، ويمنح المعلم دورًا قياديًا في التوجيه والإشراف.

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