مصدر بالتعليم العالي يكشف حقيقة إقرار الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2025

نفى مصدر مسئول بـ وزارة التعليم العالي، ما تم تداوله عبر صفحات الفيس بوك بشأن الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2025، للعام الدراسي الجديد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن القائمة المتداولة، تخص الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية للعام الدراسي الماضي 2024، وليس لها أي علاقة بالعام الجامعي الجديد 2025.

وقال المصدر، إن الحد الأدني للقبول بالجامعات الأهلية، والجامعات الخاصة، سيتم الإعلان عنه، عقب الإنتهاء من المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية 2025، حيث يجتمع مجلس الجامعات الأهلية ويقر الحدود الدنيا للقبول وفقا لنتائج شهادة الثانوية العامة في كل عام.

وأهاب المصدر بأولياء الأمور، عدم الانصياع لكل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لما يشوبه من خلط كبير، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي ستعلن الحدود الدنيا للقبول فور إقرارها رسميا من المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.

الحدود الدنيا للقبول بـ الجامعات الأهلية 2025

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا قائمة يزعمون أنها توضح الحدود الدنيا للقبول بـ الجامعات الأهلية 2025/ 2026، بالتزامن مع بدء الجامعات في تلقي طلبات التسجيل المبكر للعام الدراسي الجديد.

وأكد رواد مواقع التواصل، أن القائمة المتداولة، توضح الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، وبالتحديد في الأربع جامعات الأهلية الدولية، وهي جامعة العلمين الجديدة، وجامعة الجلالة الأهلية، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة الأهلية.

قائمة متداولة لتنسيق القبول بالجامعات الأهلية 2025

وجاءت قائمة الحد الأدني للقبول بالجامعات الأهلية 2025 المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي:

كلية الطب البشري: 76% بجامعة العلمين، 76% بجامعة الجلالة، و74% بجامعة الملك سلمان، و85% بجامعة المنصورة الجديدة.

كلية طب الفم والأسنان: 75% بجامعة العلمين، و75% بجامعة الجلالة، و73% بجامعة الملك سلمان، و82% بجامعة المنصورة الجديدة.

كلية الصيدلة: 73% بجامعة العلمين، 73% بجامعة الجلالة، و72% بجامعة الملك سلمان، و73% بجامعة المنصورة الجديدة.

كلية العلاج الطبيعي: 74% بجامعة العلمين، و74% بجامعة الجلالة، و68% بجامعة الملك سلمان، و78% بجامعة المنصورة الجديدة.

كلية الهندسة: 66% بجامعة العلمين، و66% بجامعة الجلالة، 65% بجامعة الملك سلمان، و70% بجامعة المنصورة الجديدة.

كلية علوم الحاسب: 60% بجامعة العلمين، 60% بجامعة الجلالة، 60% بجامعة الملك سلمان، و65% بجامعة المنصورة الجديدة.

كلية الطب البيطري: 70% بجامعة العلمين، 70% بجامعة الجلالة، 68% بجامعة الملك سلمان، و65% بجامعة المنصورة الجديدة.

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