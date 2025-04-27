من هو حسين الشيخ الذي عين نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية؟

اقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعيين حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليتولى منصب نائب رئيس اللجنة ونائب رئيس السلطة الفلسطينية.

ومن جانبها، صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على ترشيح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لحسين الشيخ، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفيما يلي أبرز المعلومات عن حسين الشيخ الذي تولى المنصب

الشيخ مقرب من عباس، والذي يبلغ من العمر 64 عامًا.

كما أنه من مواليد مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة لعائلة لاجئة من دير طريف.

أمضى الشيخ أكثر من عشر سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات.

وبرز اسمه خلال رئاسته الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية برتبة وزير، التي كانت مكلفة بتنظيم العلاقة مع الجانب الإسرائيلي في الشؤون الحياتية اليومية للفلسطينيين.

تعلم العبرية في السجن

ويجيد الشيخ اللغة العبرية التي تعلمها في السجن.

وتم تكليف الشيخ عام 2022 بأمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما أنه كان مسؤول دائرة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي عقب وفاة صائب عريقات عام 2020.

عينه الرئيس الفلسطيني في وقت سابق رئيسًا للجنة السفارات الفلسطينية في الخارج.

ويرى الشيخ أن أولوية العمل الفلسطيني يجب أن تتركز على إنهاء الحرب في غزة وفرض السيطرة والولاية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية على قطاع غزة والضفة الغربية.

مصر ترحب بتعيين حسين الشيخ

ولاقي تعيين الشيخ نائبًا للرئيس الفلسطيني ردود فعل واسعة، حيث رحبت مصر بتعيين حسين الشيخ، مؤكدة دعمها لهذه الخطوة التي تأتي في سياق جهود السلطة الوطنية الفلسطينية للإصلاح، والتي تم الإعلان عنها في القمة العربية غير العادية في القاهرة في شهر مارس الماضي.

ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب الرياض بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس السلطة الفلسطينية، وتعيين حسين الشيخ في هذا المنصب.

وأكدت أن هذه الخطوات الإصلاحية من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير من خلال إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، تعيين حسين الشيخ، نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية، خطوة إصلاحية هامة ضمن الإجراءات التحديثية التي تتخذها الدولة الفلسطينية".

وهنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حسين الشيخ على توليه منصبه الجديد، في اتصال هاتفي بين الجانبين، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق حقوقه الوطنية وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما رحبت البحرين والإمارات بالقرار الذي اعتبرته خطوة نحو الإصلاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.