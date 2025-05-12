أمم أفريقيا للشباب، تعادل سلبي بين جنوب أفريقيا والكونغو في الشوط الأول

أمم أفريقيا للشباب، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب جنوب أفريقيا تحت 20 سنة، أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب في تشيلي.

أعلن ريموند مداكا المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا للشباب تشكيل فريقه الأساسي الذي يبدأ به مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية، في ختام منافسات ربع نهائي أمم افريقيا للشباب تحت 20 سنة والذي ينطلق في تمام التاسعة مساء اليوم (الإثنين) على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تشكيل جنوب إفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية

وجاء تشكيل جنوب افريقيا على النحو التالي:(1) فليتشر لوي سميتش - (3) نيو رابو - (6) سيفوي ناكوالي - (14) تيلون سميث – (2) سيفيسو تيمبا - (8) جوموليمو كيكانا – (12) موجامات أبرهامز - (15) لازالو ماكو - (7) شاكيل أبريل - (19) ثاتو سيبايا - (9) جودي لي أشين.

منتخب الشباب الكونغولي، فيتو

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام جنوب إفريقيا

أما جاي بوكاسا، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية فقد اختار البدء بالتشكيل التالي: ريان توتو (21) – ديفيد موكنديلا (2) – - فردريك نجويالا (5) – ديو كالونجي كابونجو (18) – ديوميرسي لوكومبي (12) – دانيال تشيلاندا مبوي (19) – جوليس أهوكا (6) – نواه مكانزا (22) – فافيوردي بينجا (25) – إبراهيم موبالو (7) - صمويل نتاندا لوكيسا (9).

مشوار الفريقين للدور ربع النهائي

كان منتخب جنوب أفريقيا وصيف نسخة 1997 قد تأهل لهذا الدور في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من فوزين على تنزانيا (1 – 0) وسيراليون (4 – 1) وتعادل مع زامبيا (1 – 1) وخسارة أمام منتخب مصر (0 – 1) ’ أما منتخب الكونغو الديمقراطية فقد حل ثالثًا في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من فوز على أفريقيا الوسطى (1 – 0) وتعادل مع غانا (1 – 1) وخسارة أمام السنغال (0 – 2).

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