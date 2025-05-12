أمم أفريقيا للشباب، منتخب جنوب أفريقيا في مواجهة شرسة اليوم أمام الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، يلتقي منتخب جنوب أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية اليوم الاثنين، على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية في ربع نهائي كأس أفريقيا تحت 20 سنة.

موعد مباراة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية

ومن المقرر أن تقام مباراة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية في التاسعة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت مصر.

منتخب جنوب أفريقيا الشهير بـ "أماجيتا" تخطى مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد أن تجاوز خسارته (0 – 1) أمام منتخب مصر في الجولة الافتتاحية وحقق انتصارين متتاليين على تنزانيا (1 – 0) وسيراليون (4 – 1) قبل أن يختتم مسيرته في الدور الأول بالتعادل مع زامبيا (1 – 1).

أما منتخب الكونغو الديمقراطية فقد تأهل كثالث للمجموعة الثالثة التي تصدرها منتخب غانا يليه منتخب السنغال بعد حصوله على 4 نقاط من تعادل مع "البلاك ستارز" بهدف لمثله وفوز على أفريقيا الوسطى (3 – 1) ’ ثم خسارة أمام منتخب السنغال (حامل اللقب) في الجولة الثالثة والأخيرة بهدفين دون رد.

ريموند مداكا المدير الفني لعملاق جنوب القارة يسعى لتجاوز هذه العقبة في طريقه للمربع الذهبي وحجز مكانه في كأس العالم ’ ويعول في تحقيق هذا الهدف على عدد من المواهب التي برزت في الدور الأول وعلى رأسها مفوندو فيلاكازي لاعب وسط كايزر تشيفز وكوتلوانو ليثلاكو من مامليودي صن داونز وثنائي كيب تاون سيتي جودي لي أشين وشاكيل أبريل بالإضافة لـ ثابانج ماهلانجو لاعب سوبر سبورت يونايتد وصاحب ثنائية بلاده في شباك سيراليون بالجولة الثالثة.

في الجهة الأخرى يأمل جاي بوكاسا المدير الفني للمنتخب الكونغولي في متابعة نجاحاته بعد أن قاد بلاده لتخطي مرحلة المجموعات لأول مرة بفضل تألق عدد من العناصر برز منها القائد صامويل نتاندا لوكيسا جناح سامبدوريا الإيطالي وهداف بلاده في البطولة مناصفة مع زميله نواه ماكانزا مبليبا متوسط ميدان ميشلين البلجيكي وتوني تالاسي مهاجم أكاديمية أنجيس فيرتس بالعاصمة كينشاسا وهداف التصفيات برصيد 4 أهداف.

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