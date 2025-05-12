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مياه الفيوم نكرم فريق كرة القدم الحاصل علي دوري المصالح الحكومية

الفريق الفائز، فيتو
الفريق الفائز، فيتو

كرمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، فريق الشركة لكرة القدم، بعد فوزه بدوري المصالح الحكومية للعام الثاني علي التوالي، وتحقيق نتائج متميزة في البطولات التي شارك بها مؤخرًا.

دعم النشاط الرياضي للعاملين بالشركة

 ويعد دعم الأنشطة الرياضية من أولويات شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي،  لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الروح المعنوية وتحفيز الموظفين. وأضاف أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لجهود العاملين التي تسهم في تقديم صورة مشرفة للمؤسسة.

دور اللجنة النقابية في دعم العاملين

وقال أشرف عبد الصمد رئيس اللجنة النقابية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى أن أداء بفريق كرة القدم طوال مراحل البطولة يثير الإعجاب، وللجنة النقابية تلتزم بمواصلة دعم جميع الأنشطة التي تعزز خلق بيئة عمل محفزة وإيجابية تخدم العاملين على كافة المستويات.

 

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وفي ختام الحفل ب تم توزيع شهادات التقدير على أعضاء الفريق وسط أجواء احتفالية، عبّرت عن فخر الشركة بأبنائها وتقديرها لإنجازاتهم داخل ميدان العمل وخارجه.

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