رئيس شعبة استيراد السيارات يكشف حقيقة النصب على المستهلكين

نفى أمير هلال، رئيس شعبة استيراد السيارات، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن سيطرته على بعض الأموال الخاصة بالمستهلكين، هاربًا إلى ألمانيا، قائلا: "ما تم تداوله شائعات غير صحيحة وليس لها أساس من الصحة، والغرض منها تشويه سمعتي، وكل ما حدث أن الحكومة أصدرت قرارا بوقف الاستيراد في منتصف مايو الماضي وعدم السماح بدخول السيارات حتى مطلع العام الجديد مما أدى إلى تأخر تسليم السيارات للمستهلكين وذلك لأمر خارج عن إرادة الجميع.

وأكد أن عدم سماح مصلحة الجمارك بخروج السيارات من المواني، لحين إشعار آخر، دفع الشعبة لتقديم العديد من الخطابات للحكومة بالسماح بإعادة دخول السيارات التي بلغ عددها ما يقرب من 30 ألف سيارة وبدأ بالفعل خلال الأيام الماضية بفتح تدريجي لدخول السيارات، وبدأت بالفعل متابعة الأمر لتسهيل دخول سيارات المستهلكين، لكن الأمر يحتاج لوقت من سداد كافة الزيادات على السيارات والأوراق المطلوبة وغيرها، لذا ذيعت لدى البعض أخبار غير صحيحة بأنه تم الاستيلاء على أموالهم وذلك غير صحيح وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية".

وأكد هلال، في تصريح خاص لفيتو، التزامه بتسليم السيارات للعملاء المتعاقدين تدريجيًا وفقًا لأسبقية الحجز، وذلك فور بدء المنافذ الجمركية في الإفراج عن السيارات المحتجزة بالمواني المختلفة.





وأوضح رئيس شعبة السيارات، أن الشركة تلتزم برد قيمة التعاقدات الخاصة بالسيارات الموقوفة بالمواني الخارجية وعند الموردين الأجانب أيضًا تدريجيًا وحسب أقدمية التعاقد، نظرًا لاستمرار توقف إصدار الرقم التعريفي ACID لبند السيارات 87.03 حتى الآن ولم يصدر أي قرار أو منشورات أو قوانين تفيد بكيفية استخراج الرقم التعريفي ACID لبند السيارات لجميع الشركات العاملة بالسوق المصرية، لافتا إلى أنه حال صدور أي قرار يفيد بكيفية الحصول على الرقم التعريفي ACID لبند السيارات 87.03 ستقوم الشركة فورًا بشحن جميع السيارات العالقة بالخارج والمتعاقد عليها من قبل عملائنا الكرام لتسليمها لهم.





وأشار أمير هلال، إلى أنه يعمل جاهدًا على مدار الساعة على حل الأزمة، مع التأكيد على أن تأخر تسليم سيارات العملاء محل التعاقد، يأتي بسبب الإجراءات الحكومية المفاجئة بتقييد الاستيراد، (حالها حال بقية الشركات العاملة في نفس المجال)، موضحا أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال قيام البعض من معدومي الضمير بالتشهير والسب والقذف في حق الشركة ومسئوليها، مع تقديرها في الوقت ذاته لكافة الأصوات الغاضبة والمنتقدة.

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