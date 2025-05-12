شبراملس بالغربية قلعة الكتان في مصر والشرق الأوسط

في قلب دلتا النيل، وتحديدًا في محافظة الغربية، تبرز قرية شبراملس التابعة لمدينة زفتي كنموذج فريد في الصناعة الريفية حيث تحولت إلى قلعة صناعية متكاملة تُعد من أكبر مراكز إنتاج الكتان في مصر والشرق الأوسط بفضل أكثر من 30 مصنعًا متخصصًا أصبحت شبراملس مركزًا اقتصاديًا نشطًا يساهم في توفير آلاف فرص العمل وتحقيق عوائد تصديرية ضخمة خاصة مع وجود طلب عالمي على إنتاجها من الكتان تتصدره دول مثل الصين وبلجيكا.

نهضة زراعية وصناعية متكاملة

شهدت تلك القرية توسعًا كبيرًا في زراعة الكتان ليس فقط في أراضيها بل امتدت إلى محافظات مجاورة مثل الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، والمنوفية حيث يتم جمع المحصول ونقله إلى مصانع شبراملس لاستخراج البذور والألياف ويصل إنتاج الفدان الواحد إلى نحو 4 أطنان من القش، تُستغل بالكامل في صناعات متعددة مثل الزيوت، الأعلاف، والألياف التي تدخل في منتجات تصدر إلى الخارج.

يقول محمد أحمد، أحد أصحاب المصانع بالقرية: "الكتان يعد من المحاصيل الذهبية للمنطقة، فهو يوفر فرص عمل كثيرة ويحقق عوائد اقتصادية عالية سواء من خلال التصدير أو الاستفادة المحلية من كل جزء فيه".

شبراملس على خارطة التصدير العالمي

تحتل القرية مكانة متميزة في سوق التصدير، خصوصًا مع توافد بعثات وشركات صينية سنويًا للتعاقد على استيراد الألياف والمنتجات الكتانية وهذا الإقبال يعكس جودة المنتج المحلي وقوة شبكة الإنتاج والتصنيع التي تتميز بها شبراملس.

تحديات تهدد "الكنز الكتاني"

رغم النجاح الكبير إلا أن القرية تواجه تحديات مؤثرة أبرزها نقص "المعاطن" "أماكن تجهيز وتجفيف الكتان" ما يُعرض المزارعين لخسائر كبيرة كما يعاني السكان من تكرار حوادث الحرائق، خاصة في الصيف حيث التهم حريق الأيام الماضية إنتاج نحو 250 فدانًا بسبب تأخر وصول سيارات الإطفاء ورغم استغاثات الأهالي لا تزال شبراملس تفتقر لوحدة مطافئ محلية ما دفعهم للتبرع بأرض لإقامتها.

ومن بين المشكلات الأخرى التي تؤثر على الصناعة: نقص العمالة، احتكار سوق التصدير، صعوبات النقل بسبب الطرق غير الممهدة، قلة الماكينات الحديثة، وأزمة نقص الأسمدة الزراعية.

مستقبل واعد ينتظر الدعم

برغم التحديات، تظل شبراملس نموذجًا ملهمًا في الاعتماد على الموارد المحلية وتحقيق قيمة مضافة من خلال التكامل بين الزراعة والصناعة ويأمل أهالي القرية في دعم حكومي لتوفير البنية التحتية اللازمة وتسهيل إنشاء مشروعات تخدم هذه الصناعة القومية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.





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