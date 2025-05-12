سيدات الأهلي يتأهلن لنهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد

تأهل الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي، إلى نهائي بطولة السوبر الأفريقي، بعد الفوز على نظيره فريق الجمعية الرياضية النسائية التونسي، بنتيجة 26-24.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق بترو أتليتكو الأنجولي في المباراة النهائية، التي تقام غدًا الثلاثاء، على صالة الأمير عبدالله الفيصل في تمام الساعة السابعة مساء.

وتاهل فريق بترو أتليتكو الأنجولي إلى نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد للسيدات بعد الفوز على اوتوهو الكونغولي بنتيجة 42-14 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الأهلي بالجزيرة،.

وأقيمت المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ونجح الفريق الأنجولي في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة بعد السيطرة على مجريات اللقاء من البداية للنهاية بفضل الدفاع المنظم والتصويب الدقيق من على الدائرة.

وتقدم بترو أتلتيكو في الشوط الأول بنتيجة 25-4، ويواصل سيطرته وينهي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 42-14.

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