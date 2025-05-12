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اشتعال صراع الهروب من الهبوط بالدوري المصري.. زد يضمن البقاء رسميًا.. الدراويش ومودرن سبورت على حافة الهاوية.. وموقف صعب لـ زعيم الفلاحين

مباريات الإسماعيلي
مباريات الإسماعيلي

الدوري المصري، اشتعل الصراع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة للمجموعة بتعادل مودرن سبورت مع زد بهدفين، وفوز طلائع الجيش على سموحة 1-0، وإنبي على الجونة 1-0.

 

وتساوى فريق مودرن سبورت مع الإسماعيلي في عدد النقاط برصيد 19 نقطة لكل منهما، في المركزين الثامن والتاسع بمرحلة تحديد الهابطين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الاتحاد السكندري تعادل مع غزل المحلة سلبيا في افتتاح الجولة السادسة لمجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري.

 

زد يضم البقاء في الدوري 

 وضمن نادي زد البقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز رسميا بعد احتلاله قمة المجموعة برصيد 30 نقطة، خاصة أن أقصى رصيد يمكن لصاحبي المركزين الثامن والتاسع مودرن سبورت والاسماعيلي الوصول إليه هو النقطة 28، وبالتالي أصبح زد أول فريق بمجموعة الهبوط يضمن البقاء قبل ثلاث جولات من خط النهاية.

 

تعقد موقف الإسماعيلي 

وأصبح الإسماعيلي في موقف صعب وعلى حافة الهبوط بعد تراجعه للمركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة حيث تنص اللائحة على هبوط آخر فريقين.

 

ترتيب جدول مجموعة الهبوط في الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- زد 30 نقطة

2- الجونة 27 نقطة

3- طلائع الجيش 26 نقطة

4- إنبي 24 نقطة

5- الاتحاد السكندري 24 نقطة

6- سموحة 23 نقطة

7- غزل المحلة 21 نقطة

8- مودرن سبورت 19 نقطة

9- الإسماعيلي 19 نقطة

نظام الدوري المصري

 ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

الفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا  وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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