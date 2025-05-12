الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مران اليوم يحسم مشاركة ثلاثي بيراميدز الخطير أمام الزمالك

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

الزمالك ضد بيراميدز، يحدد مران اليوم الإثنين مصير مشاركة ثلاثي بيراميدز في مباراة الزمالك المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في الدوري الممتاز.

وعانى بيراميدز من تعرض الثلاثي رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومهند لاشين للإصابة قبل مواجهة البنك الأهلي الأخيرة بالدوري المصري. 

ويعد مصطفى فتحي الأجهز مقارنة برمضان صبحي ولاشين وسيحدد المدير الفني مشاركتهم بمباراة الغد من عدمه خلال المران الختامي للفريق السماوي اليوم.

 

مباراة بيراميدز ضد الزمالك

 وخضع ثلاثي فريق بيراميدز رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومهند لاشين لبرنامج تدريبي مكثف خلال الأيام الماضية من أجل اللحاق بمباراة الفريق الهامة أمام الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وخرج الثلاثي من قائمة مباراة البنك الأهلي بسبب الإصابة وخرج الثلاثي من القائمة من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة.

ويبذل الجهاز الطبي بفريق بيراميدز بقيادة الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بالنادي مجهودا مكثفا من أجل تجهيز الثلاثي للحاق بموقعة الزمالك الهامة والمرتقبة بالبطولة المحلية.

 

إصابات ثلاثي بيراميدز

ويعاني رمضان صبحي من جزع في الأنكل تعرض له خلال التدريبات أما مصطفى فتحي فيعاني من شد في العضلة الأمامية.

ويعاني مهند لاشين من إصابة بشد في العضلة الخلفية بالقدم اليسرى تعرض له في التدريبات الأخيرة.

 

مباراة بيراميدز والزمالك

ويضع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز الرتوش الأخيرة علي تشكيل وطريقة لعب الفريق خلال مواجهة الزمالك غدا الثلاثاء في الدوري الممتاز. 

 

ويخوض فريق بيراميدز مرانه الختامي اليوم باستاد الدفاع الجوي قبل إعلان قائمة الفريق والدخول في معسكر مغلق حتي مواجهة الغد.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز 

 ويلتقي فريق الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء غدا الثلاثاء بستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

بيراميدز يخسر أمام البنك الأهلي 

وحقق  البنك الأهلي فوزًا مثيرًا على  بيراميدز بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل محمد إبراهيم هدف البنك الأهلي الأول في شباك بيراميدز في الدقيقة 4، وأضاف أسامة فيصل الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 48 ثم مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 74.

وسجل مدبولي هدف البنك الأهلي الثالث في الدقيقة 81 وياو أنور الهدف  الرابع في الدقيقة 85.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز ثنائية الزمالك ناصر منسي  في الدقيقة 14 وسيف الجزيري في الدقيقة 69.

وأحرز ثنائية سيراميكا إسلام عيسى في الدقيقة 64 وأحمد بلحاج في الدقيقة 3+90. 

ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري بعد الجولة الخامسة

 

1- الأهلي  49 نقطة  
2- بيراميدز  47 نقطة  
3- الزمالك  41 نقطة 
4- البنك الأهلي  36 نقطة  
5-  المصري البورسعيدي  35 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة   
7- فاركو  30 نقطة 
8- بتروجيت  26 نقطة 
9- حرس الحدود  22 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز الدوري الممتاز الزمالك الزمالك ضد بيراميدز الدورى المصرى الممتاز مباراة الزمالك وبيراميدز مباراة بيراميدز والزمالك

مواد متعلقة

كيف سقط بيراميدز وأهدى صدارة الدوري للأهلي؟.. السماوي حافظ على القمة لـ17 جولة.. والأحمر استعادها بأقدام المنافسين

نيوكاسل يونايتد يقسو على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

هل يتسبب الزمالك في خسارة بيراميدز لقبين هذا الموسم؟

مونزا يخطف فوزا صعبا من أودينيزي 2-1 في الدوري الايطالي

هدف وحالة طرد، نيوكاسل يونايتد يتقدم على تشيلسي بالشوط الأول (فيديو)

بمشاركة 60 حكما، انطلاق معسكر الحكام المساعدين بالإسكندرية

يورتشيتش يعالج أخطاء بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

لاعب منتخب غانا يتوقع مباراة صعبة أمام مصر

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

مدرب الأهلي المحتمل، أول تعليق من خوسيه ريفيرو بعد رحيله عن أورلاندو

ننشر نص تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة النواب

زغلول صيام يكتب: شكل الدوري الموسم القادم ورسالة لأبو ريدة.. هيتخصم ثلاث نقاط من الأهلي أم لا.. ولا رابطة ولا يحزنون!

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

بـ12 مليون يورو، النواب يقر منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان

لاعب الأهلي يقترب من الرحيل إلى سيراميكا

إحالة أوراق المتهم بقتل سيدة بسبب السحر في نبروه إلى المفتي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

الدولار يرتفع بقوة بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

المزيد

انفوجراف

العالم يترقب.. نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح بيان فضل المتابعة بين العمرة والحج

موسم الحج 2025، هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة؟

في ذكرى مولده، حروب خاضها الإمام الأكبر عبد الحليم محمود من أجل الإسلام والأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية