مران اليوم يحسم مشاركة ثلاثي بيراميدز الخطير أمام الزمالك

الزمالك ضد بيراميدز، يحدد مران اليوم الإثنين مصير مشاركة ثلاثي بيراميدز في مباراة الزمالك المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في الدوري الممتاز.

وعانى بيراميدز من تعرض الثلاثي رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومهند لاشين للإصابة قبل مواجهة البنك الأهلي الأخيرة بالدوري المصري.

ويعد مصطفى فتحي الأجهز مقارنة برمضان صبحي ولاشين وسيحدد المدير الفني مشاركتهم بمباراة الغد من عدمه خلال المران الختامي للفريق السماوي اليوم.

مباراة بيراميدز ضد الزمالك

وخضع ثلاثي فريق بيراميدز رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومهند لاشين لبرنامج تدريبي مكثف خلال الأيام الماضية من أجل اللحاق بمباراة الفريق الهامة أمام الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وخرج الثلاثي من قائمة مباراة البنك الأهلي بسبب الإصابة وخرج الثلاثي من القائمة من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة.

ويبذل الجهاز الطبي بفريق بيراميدز بقيادة الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بالنادي مجهودا مكثفا من أجل تجهيز الثلاثي للحاق بموقعة الزمالك الهامة والمرتقبة بالبطولة المحلية.

إصابات ثلاثي بيراميدز

ويعاني رمضان صبحي من جزع في الأنكل تعرض له خلال التدريبات أما مصطفى فتحي فيعاني من شد في العضلة الأمامية.

ويعاني مهند لاشين من إصابة بشد في العضلة الخلفية بالقدم اليسرى تعرض له في التدريبات الأخيرة.

مباراة بيراميدز والزمالك

ويضع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز الرتوش الأخيرة علي تشكيل وطريقة لعب الفريق خلال مواجهة الزمالك غدا الثلاثاء في الدوري الممتاز.

ويخوض فريق بيراميدز مرانه الختامي اليوم باستاد الدفاع الجوي قبل إعلان قائمة الفريق والدخول في معسكر مغلق حتي مواجهة الغد.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويلتقي فريق الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء غدا الثلاثاء بستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

بيراميدز يخسر أمام البنك الأهلي

وحقق البنك الأهلي فوزًا مثيرًا على بيراميدز بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل محمد إبراهيم هدف البنك الأهلي الأول في شباك بيراميدز في الدقيقة 4، وأضاف أسامة فيصل الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 48 ثم مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 74.

وسجل مدبولي هدف البنك الأهلي الثالث في الدقيقة 81 وياو أنور الهدف الرابع في الدقيقة 85.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز ثنائية الزمالك ناصر منسي في الدقيقة 14 وسيف الجزيري في الدقيقة 69.

وأحرز ثنائية سيراميكا إسلام عيسى في الدقيقة 64 وأحمد بلحاج في الدقيقة 3+90.

ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري بعد الجولة الخامسة

1- الأهلي 49 نقطة

2- بيراميدز 47 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 36 نقطة

5- المصري البورسعيدي 35 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

7- فاركو 30 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

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