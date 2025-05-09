السيسي يستعرض مع بوتين جهود تحقيق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود المصرية المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وتناولت المباحثات المصرية الروسية مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الرئيسان عن أهمية استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في قطاع غزة، وضرورة تكثيف العمل على تفادي التصعيد الإقليمي.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش مشاركة في احتفالات عيد النصر بالعاصمة الروسية موسكو.

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