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خارج الحدود

قناة إسرائيلية: زيارة ترامب للمنطقة فرصة واعدة للتوصل إلى صفقة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي قوله: زيارة ترامب للمنطقة والإفراج عن (الأسير الإسرائيلي الأمريكي) ألكسندر عيدان فرصة واعدة للتوصل إلى صفقة.

قناة إسرائيلية: زيارة ترامب للمنطقة فرصة واعدة للتوصل إلى صفقة 

وقال المصدر: إن إسرائيل مستعدة لإرسال وفد لإجراء المفاوضات إذا وجدت الظروف مهيأة.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين: إن حماس ستطلق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر الذي كان يعتقد أنه توفي.

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ترامب: حماس ستطلق سراح الرهينة عيدان ألكسندر الذي كان يعتقد أنه توفي

وكانت أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى مطار بن جوريون استعدادا لإفراج حركة حماس عن عيدان ألكسندر.

وبحسب  معاريف عن مسئولين إسرائيليين: لا علم لنا بأي خطة لنقل عيدان ألكسندر إلى قطر للقاء ترامب هناك.

وأعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، أن كتائب القسام قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر اليوم.

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