القبض على 4 من قائدي السيارات بتهمة أداء حركات استعراضية بالإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 4 من قائدي السيارات، لأداء حركات استعراضية بمحافظة الإسكندرية.

أداء حركات استعراضية بالإسكندرية

تفاصيل الواقعة بدأت برصد أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائدي 4 سيارات بأداء حركات استعراضية، أثناء سيرهم بمنطقة العجمي بالإسكندرية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارات وقائديها مقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بقصد اللهو والإستعراض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.

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