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حوادث

القبض على 4 من قائدي السيارات بتهمة أداء حركات استعراضية بالإسكندرية

القبض على 4 من قائدى
القبض على 4 من قائدى السيارات لـ أداء حركات إستعراضية

ألقت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 4 من قائدي السيارات، لأداء حركات استعراضية بمحافظة الإسكندرية.

أداء حركات استعراضية بالإسكندرية

تفاصيل الواقعة بدأت برصد أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائدي 4 سيارات بأداء حركات استعراضية، أثناء سيرهم بمنطقة العجمي بالإسكندرية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

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وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارات وقائديها مقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بقصد اللهو والإستعراض،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.

 

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أداء حركات إستعراضية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية دائرة قسم شرطة الدخيلة حركات استعراضية محافظة الإسكندرية

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