القبض على المتهم بقتل شخص في مشادة أمام مساكن بيت وطن بالتجمع

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط المتهم بقتل شخص بسبب مشادة كلامية بينهما أمام مشروع بيت وطن بالتجمع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل فى التجمع، وتم نقله إلى المشرحة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة شخص بعدما تشاجر مع آخر بسبب مشادة كلامية بينهما.

وبتكثيف الجهود الأمنية وتفريغ كاميرات المراقبة تم القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازمة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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