الإثنين 12 مايو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يستعد لتسلم عيدان ألكسندر مساء اليوم في خان يونس

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

قال مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنه تم تنسيق موعد الإفراج عن عيدان ألكسندر اليوم مع الصليب الأحمر.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش يستعد لتسلم الأسير عيدان ألكسندر بدءا من الساعة 6:30 مساء في منطقة خان يونس في قطاع غزة.

 

إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر

وقالت حركة حماس، مساء أمس الأحد: إنها أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وأضافت حماس: "اتصالاتنا مع واشنطن تأتي ضمن مساعي وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة".

وتابعت حماس: "سوف يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي  الأمريكي عيدان ألكسندر.. ونؤكد استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب". 

إدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة

واستكملت: "نثمن جهود الإخوة الوسطاء في مصر وقطر الشقيقتين وكذلك الإخوة في تركيا طوال المرحلة الماضية، ومستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة". 

واختتمت حماس: "مستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة".

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كتائب القسام حركة حماس عيدان ألكسندر حماس قطاع غزة خان يونس

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