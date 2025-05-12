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رياضة

بعد اقتراب ريفيرو من تدريب الفريق، ماذا يفعل الأهلي تحت قيادة المدرسة الإسبانية؟

خوسيه ريفيرو
خوسيه ريفيرو

بات الإسباني خوسيه ريفيرو، مدرب أورلاندو بايرتس السابق، على أعتاب تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفا للسويسري مارسيل كولر. 

وفي حال تولي خوسيه ريفيرو القيادة الفنية للنادي الأهلي سيكون ثاني المدربين الإسبان الذين يتولوا تدريب النادي الأهلي حيث سبق وقاد كارلوس جاريدو تدريب الأهلي موسم 2014/ 2015. 

ووفقا لموقع ترانسيفير ماركت، فان جاريدو قاد الأهلي في 38 مباراة حقق خلالها الفوز في 21 وتعادل في 8 وخسر في 9  مواجهات. 

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كارلوس جاريدو، فيتو 

أبرز أرقام  خوسيه ريفيرو المدرب المحتمل للنادي الأهلي 

وتولي  خوسيه ريفيرو قيادة فريق إنتر توركو الفنلندي في الفترة من 1 يناير 2019 حتي 31 ديسمبر 2021، أي لمدة 1095 يوما، قاد الفريق خلالهم في 102 مباراة نجح في الفوز بـ 56 لقاء وتعادل في 13 وتلقي الهزيمة في 33 مواجهة. 

وبعد رحيله عن فريق إنتر توركو الفنلندي اتجه للقارة السمراء حيث تولي تدريب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي قبل أن يعلن الفريق رحيله عن القيادة الفنية.

قاد ريفيرو تدريب أورلاندو لمدة 1046 يوما حتى الآن لعب الفريق معه خلالهم 130 مباراة، حقق فيها الفوز في 81 وتعادل في 22 وتلقي الهزيمة في 27 لقاءات. 

وإجماليا خاض ريفيرو طوال مسيرته كمدير فني 232 مباراة، فاز خلالها في 137 وتعادل في 35 وخسر في 60. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا  في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 5 مساء الغد ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

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