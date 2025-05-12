الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب الأهلي المحتمل، أول تعليق من خوسيه ريفيرو بعد رحيله عن أورلاندو

خوسيه ريفيرو
خوسيه ريفيرو

قال خوسيه ريفيرو، المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بايرتس، الذي ارتبط اسمه بقوة خلال الساعات الأخيرة، بتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، إنه يتقدم بجزيل الشكر لإدارة ناديه، بعد أن وافقت على فسخ تعاقده مبكرًا.

وقال ريفيرو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «كيك أوف» الجنوب إفريقية: «أتقدم بجزيل الشكر لأورلاندو بايرتس، لمنحي هذه الفرصة للمغادرة مبكرًا، الوداع ليس سهلًا أبدًا، وهذه اللحظة مؤثرة للغاية».

وأضاف: «أنا ممتن للإدارة والجهاز الفني واللاعبين، وكل من يعمل بلا كلل، من أجل هذا النادي خلف الكواليس.. للاعبين، شكرًا لكم على تقبّل رحلتنا المشتركة، وبذل كل ما في وسعكم، إلى المشجعين، لقد تحديتكم للوقوف خلف الفريق عند وصولي، وقد فاقت توقعاتكم».

وأتم ريفيرو: «شغفكم جعل كل مباراة لا تُنسى، وسأحمله معي دائمًا، شكرًا لكم على السماح لي بأن أكون جزءًا من قصة هذا النادي الرائعة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي خوسيه ريفيرو النادي الأهلي

مواد متعلقة

لاعب الأهلي يقترب من الرحيل إلى سيراميكا

مدرب إسباني يدخل ترشيحات خلافة كولر في الأهلي

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

مدرب الأهلي المحتمل، أول تعليق من خوسيه ريفيرو بعد رحيله عن أورلاندو

ننشر نص تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة النواب

زغلول صيام يكتب: شكل الدوري الموسم القادم ورسالة لأبو ريدة.. هيتخصم ثلاث نقاط من الأهلي أم لا.. ولا رابطة ولا يحزنون!

إحالة أوراق المتهم بقتل سيدة بسبب السحر في نبروه إلى المفتي (فيديو)

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

بـ12 مليون يورو، النواب يقر منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان

لاعب الأهلي يقترب من الرحيل إلى سيراميكا

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

الدولار يرتفع بقوة بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

المزيد

انفوجراف

العالم يترقب.. نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح بيان فضل المتابعة بين العمرة والحج

موسم الحج 2025، هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة؟

في ذكرى مولده، حروب خاضها الإمام الأكبر عبد الحليم محمود من أجل الإسلام والأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية