مدرب الأهلي المحتمل، أول تعليق من خوسيه ريفيرو بعد رحيله عن أورلاندو

قال خوسيه ريفيرو، المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بايرتس، الذي ارتبط اسمه بقوة خلال الساعات الأخيرة، بتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، إنه يتقدم بجزيل الشكر لإدارة ناديه، بعد أن وافقت على فسخ تعاقده مبكرًا.

وقال ريفيرو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «كيك أوف» الجنوب إفريقية: «أتقدم بجزيل الشكر لأورلاندو بايرتس، لمنحي هذه الفرصة للمغادرة مبكرًا، الوداع ليس سهلًا أبدًا، وهذه اللحظة مؤثرة للغاية».

وأضاف: «أنا ممتن للإدارة والجهاز الفني واللاعبين، وكل من يعمل بلا كلل، من أجل هذا النادي خلف الكواليس.. للاعبين، شكرًا لكم على تقبّل رحلتنا المشتركة، وبذل كل ما في وسعكم، إلى المشجعين، لقد تحديتكم للوقوف خلف الفريق عند وصولي، وقد فاقت توقعاتكم».

وأتم ريفيرو: «شغفكم جعل كل مباراة لا تُنسى، وسأحمله معي دائمًا، شكرًا لكم على السماح لي بأن أكون جزءًا من قصة هذا النادي الرائعة».

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