مصرع شاب عشريني دهسه لودر بشرق العوينات في الوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، في حادث سير، اليوم الاثنين، في منطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة، وتبين وفاة محمد بدران فتحي، 28 عامًا، ومقيم مركز منفلوط، محافظة أسيوط، إثر دهس لودر تابعة لإحدى المزارع بمنطقة شرق العوينات.



جرى نقل جثة الشاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحقيق مع مدرس متهم بالتحرش

هذا فيما بدأت النيابة العامة بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، التحقيقات مع مدرس متهم بالتحرش الجسدي بتلاميذ مدرسة اللغات المتميزة بمدينة الخارجة.

كشف التحقيقات اتهام مدرس بمدرسة اللغات المتميزة بمدينة الخارجة بالتحرش الجسدي بـ13 تلميذة بالمرحلة الابتدائية من خلال قيام أولياء الأمور بتقديم شكاوي لإدارة المدرسة والإدارة التعليمية بالخارجة.

وأكد وصفي حسن، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز الخارجة، أنه بمجرد تلقي الإدارة شكاوي أولياء الأمور جرى عمل محاضر استماع داخل المدرسة بواقع 13 محضر فيما تقدم أولياء أمور بمحضرين اثنين لقسم الشرطة والنيابة العامة.

وأضاف وصفي، أنه بمجرد التحقيق وعمل محاضر الاستماع عن تفاصيل الواقعة تحرر مذكرة مباشرة للعرض على محافظ الوادي الجديد والذي قرر مباشرة إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق وما هو جرى اليوم بالفعل.

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