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وزير الخزانة الأمريكي: الرسوم الجمركية ستعيد ازدهار صناعة الولايات المتحدة

الاقتصاد الأمريكي،
الاقتصاد الأمريكي، فيتو

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الثلاثاء: إن الرسوم الجمركية ستعيد ازدهار الصناعة الأمريكية وستوفر عائدات مالية كبيرة.

 

سياسات الرسوم الجمركية

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، في تصريحات لمجلة" ذا أتلانتك": لا يوجد خط أحمر سيدفعني للتراجع عن سياسات الرسوم الجمركية.

وأضاف ترامب لمجلة" ذا أتلانتك": أحاول إنقاذ أرواح كثيرة بالعالم وفي حرب أوكرانيا وروسيا التي قد تنتهي بحرب عالمية ثالثة.

وتابع الرئيس الأمريكي: لم أكلف وزارة العدل بالنظر في قانونية ترشحي مرة أخرى في عام ٢٠٢٨.

 

استخدام تطبيق سيجنال بعد أزمة التسريبات

واستكمل: المؤيدون يطالبونني بانتظام بالترشح لولاية ثالثة لكن هذا ليس ما أسعى إليه.

واختتم حديثه قائلًا:  نصحت موظفي بعدم استخدام تطبيق سيجنال بعد أزمة التسريبات.

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