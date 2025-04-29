وزير الخزانة الأمريكي: الرسوم الجمركية ستعيد ازدهار صناعة الولايات المتحدة
قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الثلاثاء: إن الرسوم الجمركية ستعيد ازدهار الصناعة الأمريكية وستوفر عائدات مالية كبيرة.
سياسات الرسوم الجمركية
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، في تصريحات لمجلة" ذا أتلانتك": لا يوجد خط أحمر سيدفعني للتراجع عن سياسات الرسوم الجمركية.
وأضاف ترامب لمجلة" ذا أتلانتك": أحاول إنقاذ أرواح كثيرة بالعالم وفي حرب أوكرانيا وروسيا التي قد تنتهي بحرب عالمية ثالثة.
وتابع الرئيس الأمريكي: لم أكلف وزارة العدل بالنظر في قانونية ترشحي مرة أخرى في عام ٢٠٢٨.
استخدام تطبيق سيجنال بعد أزمة التسريبات
واستكمل: المؤيدون يطالبونني بانتظام بالترشح لولاية ثالثة لكن هذا ليس ما أسعى إليه.
واختتم حديثه قائلًا: نصحت موظفي بعدم استخدام تطبيق سيجنال بعد أزمة التسريبات.
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