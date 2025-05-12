اقترب الإسباني خوسيه ريفيرو، مدرب أورلاندو بايرتس السابق، من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة أبرز أرقام الإسباني خوسيه ريفيرو المدرب المحتمل للنادي الأهلي خلال محطاته التدريبية.

أبرز أرقام خوسيه ريفيرو المدرب المحتمل للنادي الأهلي

وتولي خوسيه ريفيرو قيادة فريق إنتر توركو الفنلندي في الفترة من 1 يناير 2019 حتي 31 ديسمبر 2021، اي لمدة 1095 يوما، قاد الفريق خلالهم في 102 مباراة نجح في الفوز بـ 56 لقاء وتعادل في 13 وتلقي الهزيمة في 33 مواجهة.

وبعد رحيله عن فريق إنتر توركو الفنلندي اتجه للقارة السمراء حيث تولى تدريب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي قبل ان يعلن الفريق رحيله عن القيادة الفنية.

قاد ريفيرو تدريب أورلاندو لمدة 1046 يوم حتى الآن لعب الفريق معه خلالهم 130 مباراة، حقق فيهم الفوز في 81 وتعادل في 22 وتلقي الهزيمة في 27 لقاءات.

وإجماليا خاض ريفيرو طوال مسيرته كمدير فني 232 مباراة، فاز خلالهم في 137 وتعادل في 35 وخسر في 60.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 5 مساء الغد ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

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