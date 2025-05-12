الصحة: إصابة 26 ألف طفل بالتقزم سنويا وإطلاق حملة للتوعية بالمرض وخطورته

أعلنت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، عن إطلاق حملة للتوعية بمرض التقزم وخطورته.

وأشارت نائب وزير الصحة إلى وجود 26 ألف طفل يعاني من التقزم سنويا.

وأكدت بدء تنفيذ الخطة السكانية العاجلة من أجل القضاء على الزيادة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية والقضاء على المناطق الحمراء والصفراء.

الخطة العاجلة للسكان والتنمية

وشرحت نائب وزير الصحة في مؤتمر إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية أن المناطق الحمراء والصفراء هي مناطق تعاني من تراجع حاد في المؤشرات السكانية، سواء معدلات الخصوبة، ومستوى التعليم، والخدمات الصحية.

أشارت نائب وزير الصحة إلى أن المناطق الحمراء هي التي تسجل مؤشرات سكانية أقل من 50% من المستهدف، وتسجل المناطق الصفراء أقل من 70%، موضحة أن المناطق الحمراء تمثل نحو 50% من إجمالي المناطق على مستوى الجمهورية.

وشددت على ضرورة تحسين الخصائص السكانية فيها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكدت أنه سيتم يتم القضاء الكامل على جميع المناطق الحمراء والصفراء بحلول نهاية عام 2027 مشيرة الي ان مصر تضم حاليًا 159 منطقة صفراء، ويجري العمل عليها ضمن المرحلة الثانية من الخطة.

وأضافت أن الوزارة حرصت على تعزيز الحوكمة الإدارية من خلال تطبيق نظام اللامركزية، وهو ما مكّن المجلس القومي للسكان من تنفيذ أكثر من 68 ألف نشاط توعوي وخدمي في مختلف المحافظات، كما شمل التطوير المؤسسي للمجلس برامج تدريب متقدمة على إعداد الاستراتيجيات، ومعالجة العجز في المعلومات والكوادر البشرية.

أكدت أن هذه الخطة تمثل تحولًا نوعيًا في تعامل الدولة مع الملف السكاني، وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويشهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة احتفالية إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية، وإعلان نتائج المرحلة التجريبية للخطة اليوم الإثنين، بحضور الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية.

الخطة العاجلة للسكان والتنمية

كانت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، قد كشفت عن معدلات تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، ضمن جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بحلول عام 2027.

أشارت إلى أنه من أبرز إنجازات الخطة تحقيق تراجع في معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 طفل لكل سيدة في عام 2024، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على ارتفاع وعي الأسرة المصرية، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة والأمية، والتصدي للتحديات الصحية المرتبطة بـالتقزم والأنيميا، خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا.

مجهودات الدولة لتنمية رأس المال البشري

وكشفت الدكتورة عبلة الألفي عن مجهودات الدولة لتنمية رأس المال البشري منذ المراحل الأولى من عمر الطفل من خلال المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" التي تمثل أحد أهم محاور التدخل المبكر لتكوين إنسان سليم بدنيًا وذهنيًا، وتغيير حياة الأسرة المصرية، مؤكدة أن المبادرة تستهدف تحسين رعاية الطفولة المبكرة، وتقليل معدلات وفيات الأطفال، وتعزيز الوعي الصحي والتغذوي للأمهات والأسر من خلال تعزيز اللامركزية، إضافة إلى تطوير المجلس القومي للسكان مؤسسيًا بالتعاون بين جميع الوزارات المعنية، إلى جانب تحقيق الحوكمة والميكنة، وتطوير شامل لمراكز الرعاية الأولية، كخطوة محورية للقضاء على ما يُعرف بـ"المناطق الحمراء" ذات المؤشرات الصحية المتدنية.

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