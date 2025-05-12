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أخبار مصر

وزير الصحة يشهد نتائج المرحلة التجريبية من الخطة العاجلة للسكان والتنمية

د. خالد عبدالغفار،
د. خالد عبدالغفار، فيتو

 يشهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة احتفالية إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية، وإعلان نتائج المرحلة التجريبية للخطة اليوم الإثنين، بحضور الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية.

 

الخطة العاجلة للسكان والتنمية

 كانت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، قد كشفت عن معدلات تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، ضمن جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بحلول عام 2027.

 

أشارت إلى أنه من أبرز إنجازات الخطة تحقيق تراجع في معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 طفل لكل سيدة في عام 2024، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على ارتفاع وعي الأسرة المصرية، والتوسع  في خدمات الصحة الإنجابية،بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة والأمية، والتصدي للتحديات الصحية المرتبطة بـالتقزم والأنيميا، خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا.

 

مجهودات الدولة لتنمية رأس المال البشري

وكشفت الدكتورة عبلة الألفي عن مجهودات الدولة لتنمية رأس المال البشري منذ المراحل الأولى من عمر الطفل من خلال المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" التي تمثل أحد أهم محاور التدخل المبكر لتكوين إنسان سليم بدنيًا وذهنيًا، وتغيير حياة الأسرة المصرية، مؤكدة أن المبادرة تستهدف تحسين رعاية الطفولة المبكرة، وتقليل معدلات وفيات الأطفال، وتعزيز الوعي الصحي والتغذوي للأمهات والأسر من خلال تعزيز اللامركزية، إضافة إلى تطوير المجلس القومي للسكان مؤسسيًا بالتعاون بين جميع الوزارات المعنية، إلى جانب تحقيق الحوكمة والميكنة، وتطوير شامل لمراكز الرعاية الأولية، كخطوة محورية للقضاء على ما يُعرف بـ"المناطق الحمراء" ذات المؤشرات الصحية المتدنية.

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وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن البرنامج القومي للوقاية من التقزم يستهدف خفض معدل التقزم بنسبة 24% خلال ثلاث سنوات، عبر تعزيز القدرات المؤسسية، وتوسيع خدمات التغذية، والتثقيف الصحي، والحماية الاجتماعية، وتمكين الأسر من الوصول إلى أغذية تضمن نموا سليمًا للأطفال، مؤكدة أن سوء التغذية يُعد من أخطر التحديات التي تهدد صحة الأطفال ويؤثر سلبًا على قدراتهم الصحية، والتعليمية.

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