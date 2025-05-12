تحرير 1158 محضرا تموينيا خلال حملات على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين بدمياط حملات موسعة أسفرت عن تحرير ١١٥٨ محضرًا تموينيًا متنوعا، في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والمنشآت التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز لضبط الأسواق، وضمان حصول المواطنين على السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية، والتأكد من توافر المواد البترولية والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات المقررة.

حملة تموينية بمدينة دمياط لضبط الأسواق

120 مخالفة بالمخابز و1038 محضرًا في الأسواق



وصرح مجدي عبد الكريم عامر مدير مديرية التموين أن الحملات التي استهدفت المخابز أسفرت عن تحرير ١٢٠ محضرًا تضمنت مخالفات تتعلق بإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم النظافة وعدم إعلان قوائم التشغيل وعدم وجود سجلات أو لوحات بيانات.

كما أوضح أن الحملات التي استهدفت الأسواق أسفرت عن تحرير ١٠٣٨ محضرا شملت مخالفات متعددة من بينها عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر ووجود لحوم مكشوفة والعمل بدون ترخيص أو شهادات صحية إلى جانب مخالفات في تشغيل المخابز السياحية والبدالين التموينيين.

سحب عينات وتأكيد على استمرار الحملات

وأشار إلى أنه تم سحب ٧٥ عينة من الدقيق والقمح لفحصها بالمعامل المختصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضبط المنظومة التموينية ومتابعة توزيع حصص الغاز وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومحاسبة المخالفين بكل حزم.

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