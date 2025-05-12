تعرف على رسالة مسئولي بيراميدز للاعبين قبل مواجهة الزمالك بالدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز، أرسل مالكي نادي بيراميدز بدولة الإمارات برئاسة سالم الشامسي رسالة هامة للاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك المقرر لها غدا الثلاثاء في الدوري الممتاز.

ونقل ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز تلك الرسالة للاعبين ومضمونها، أنه يجب تحقيق الفوز بجميع لقاءات الفريق المقبلة، وأن المنافسة على لقب الدوري ما زالت في الملعب وفي انتظار تعثر الأهلي بأي من لقاءاته، وأن لديهم ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين بتحقيق هذا الإنجاز، خاصة أن الفريق ينافس على ثلاثة بطولات في وقت واحد وهذا جديد على الفريق لكنه ليس جديدا على بعض اللاعبين الذين مروا بذلك من قبل مع فرقهم السابقة الأهلي والزمالك.

مباراة بيراميدز والزمالك

ويضع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز الرتوش الأخيرة على تشكيل وطريقة لعب الفريق خلال مواجهة الزمالك غدا الثلاثاء في الدوري الممتاز.

ويخوض فريق بيراميدز مرانه الختامي اليوم باستاد الدفاع الجوي قبل إعلان قائمة الفريق والدخول في معسكر مغلق حتى مواجهة الغد.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويلتقي فريق الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء غدا الثلاثاء بستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

بيراميدز يخسر أمام البنك الأهلي

وحقق نادي البنك الأهلي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل محمد إبراهيم هدف البنك الأهلي الأول في شباك بيراميدز في الدقيقة 4 وأسامة فيصل الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 48 ثم مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 74.

وسجل مدبولي هدف البنك الأهلي الثالث في الدقيقة 81 وياو انور هدف البنك الأهلي الرابع في الدقيقة 85.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز ثنائية الزمالك ناصر منسي في الدقيقة 14 وسيف الجزيري في الدقيقة 69.

وأحرز ثنائية سيراميكا إسلام عيسى في الدقيقة 64 وأحمد بالحاج في الدقيقة 3+90.

ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري بعد الجولة الخامسة

1- الأهلي 49 نقطة

2- بيراميدز 47 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 36 نقطة

5- المصري البورسعيدي 35 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

7- فاركو 30 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة.

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