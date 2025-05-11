كيف سقط بيراميدز وأهدى صدارة الدوري للأهلي؟.. السماوي حافظ على القمة لـ17 جولة.. والأحمر استعادها بأقدام المنافسين

في تحول دراماتيكي لمسار الدوري المصري الممتاز، فقد فريق بيراميدز صدارة جدول الترتيب بعد 17 جولة متتالية من الهيمنة، لصالح منافسه التقليدي الأهلي، مع نهاية الجولة الخامسة من مرحلة التتويج، التي شهدت تراجع السماوي وسقوطه أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-2، مقابل انتصار الأحمر الساحق على المصري البورسعيدي بنفس النتيجة.

الأهلي يستعيد القمة بعد غياب طويل

نجح الأهلي في استعادة قمة الدوري برصيد 49 نقطة بعد غياب استمر منذ الجولة الثامنة من الدور الأول.

وجاء ذلك في أعقاب تراجع بيراميدز، الذي تجمد رصيده عند 47 نقطة بعد سلسلة نتائج سلبية بدورها الحاسم، وهو ما مهد الطريق أمام المارد الأحمر لاستعادة موقعه المفضل على القمة، دون الحاجة لانتظار تعثره هو شخصيًا.

الأهلي

بيراميدز.. قمة استمرت 17 جولة ثم الانهيار

تحت قيادة المدرب الكرواتي يورتشيتش، احتفظ بيراميدز بالصدارة منذ الجولة التاسعة من الدور الأول وحتى الجولة الرابعة من مرحلة التتويج، في سلسلة امتدت لـ17 جولة، أنهى خلالها الدور الأول بـ42 نقطة متقدمًا بثلاث نقاط على الأهلي.

مع انطلاق الدور الثاني، وسّع بيراميدز الفارق إلى 4 نقاط، لكن الفشل في الحفاظ على الثبات، والهزائم أمام فرق مثل فاركو والبنك الأهلي، وتعادلين آخرين، جعل الفريق يفقد 10 نقاط في 5 جولات فقط، مقابل صعود نسبي للأهلي الذي عرف كيف يستفيد من أخطاء خصمه.

بالأرقام.. لماذا خسر بيراميدز الصدارة؟

تعادل مرتين

خسر مرتين (فاركو – البنك الأهلي)

فاز مرة واحدة فقط في آخر 5 مباريات

فقد 10 نقاط كانت كفيلة بضمان بقائه في الصدارة

الأهلي يتفوق بأقدام المنافسين

ما يزيد من إثارة المشهد أن الأهلي لم يستعد الصدارة بفوزه فقط، بل استفاد من سقوط بيراميدز أمام الفرق الأخرى وبذلك، أصبح الأهلي يغرد منفردًا في صدارة ترتيب مجموعة التتويج.

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري:

سيراميكا كليوباترا – الثلاثاء 13 مايو – الساعة 5:00 مساءً

البنك الأهلي – السبت 17 مايو – الساعة 8:00 مساءً

فاركو – الثلاثاء 28 مايو – (لم يُحدد الموعد النهائي بعد)

مباريات بيراميدز المتبقية:

الزمالك – الإثنين 13 مايو – الساعة 8:00 مساءً

الزمالك – الإثنين 13 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتروجيت – السبت 17 مايو – الساعة 5:00 مساءً

سيراميكا كليوباترا – الثلاثاء 28 مايو – (لم يُحدد الموعد النهائي بعد)

الترتيب الحالي لمجموعة التتويج:

الأهلي – 49 نقطة

الأهلي – 49 نقطة بيراميدز – 47 نقطة

الزمالك – 41 نقطة

البنك الأهلي – 36 نقطة

المصري البورسعيدي – 35 نقطة

سيراميكا كليوباترا – 31 نقطة

فاركو – 30 نقطة

بتروجيت – 26 نقطة

حرس الحدود – 22 نقطة

صراع اللقب مشتعل

لا تزال المنافسة على لقب الدوري المصري قائمة، لكن في الوقت الذي استعاد فيه الأهلي ثقته ومكانته، يبدو أن بيراميدز يواجه اختبارًا حاسمًا في الجولات المقبلة إذا ما أراد العودة إلى القمة قبل فوات الأوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.