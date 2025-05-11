يورتشيتش يعالج أخطاء بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

بدأ الكرواتي يوتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عقد محاضرات يومية مع لاعبيه قبل المران بالدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الزمالك ببطولة الدوري المصري.

وتتضمن المحاضرات معالجة الأخطاء التي وقع فيها لاعبي بيراميدز خلال اللقاءات الأخيرة وخاصة الأخطاء الدفاعية والتي أدت إلى الهزيمة أمام فاركو والبنك الأهلي وفقد صدارة الدوري الممتاز.

كما سيقوم مدرب بيراميدز بعقد محاضرات فيديو تتضمن أهم اللقطات التي توضح اخطاء اللاعبين وكيفية تداركها باللقاءات القادمة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز



ويلتقي فريق الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء الثلاثاء القادم بستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

بيراميدز يخسر أمام البنك الأهلي

وحقق نادي البنك الأهلي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على إستاد القاهرة الدولي في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل محمد إبراهيم هدف البنك الأهلي الأول في شباك بيراميدز في الدقيقة 4 وأسامة فيصل الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 48 ثم مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 74.

وسجل مدبولي هدف البنك الأهلي الثالث في الدقيقة 81 وياو انور هدف البنك الأهلي الرابع في الدقيقة 85.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز ثنائية الزمالك ناصر منسي في الدقيقة 14 وسيف الجزيري في الدقيقة 69.

وأحرز ثنائية سيراميكا إسلام عيسى في الدقيقة 64 وأحمد بالحاج في الدقيقة 3+90.

ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري بعد الجولة الخامسة

1- الأهلي 49 نقطة

2- بيراميدز 47 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 36 نقطة

5- المصري البورسعيدي 35 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

7- فاركو 30 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

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