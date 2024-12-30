اتحاد التجديف يلجأ للخبرات الأجنبية للنهوض بمستوى المنتخبات

التجديف، استقر مسئولو اتحاد التجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، على التعاقد مع مدير فني أجنبي لتولي مهمة الإشراف على المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية.

وأوضح “القماطي”، أن الاتحاد حصل على موافقة وزارة الشباب والرياضة للتعاقد مع مدير فني أجنبي، من أجل النهوض بالمستوى الفني للمنتخبات.

وقال “القماطي”، أن التجديف المصري يضم العديد من العناصر واللاعبين المميزين، ولا ينقصهم إلى إثقال خبراتهم من أجل المنافسة على حصد الميداليات القارية والعالمية.

وتابع رئيس الاتحاد: “نمتلك خطة طويلة الأمد الهدف منها النهوض بالمستوى الفني لجميع عناصر منظومة التجديف المصري، ومن بينها المدربين والحكام وأيضا اللاعبين”.

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