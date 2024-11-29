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شريف القماطي رئيسا لاتحاد التجديف

انتخابات اتحاد التجديف
انتخابات اتحاد التجديف

التجديف، فاز شريف القماطي في انتخابات اتحاد التجديف المقامة حاليا في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر.

وحصل القماطي على 6 أصوات مقابل 5 أصوات حصل عليها منافسه عمرو النوري.

وشهدت الجمعية العمومية حضور كامل الهيئات التي لها حق الحضور والتصويت وعددها 12 هيئة.

قائمة المرشحين في انتخابات التجديف

وتنافس على منصب رئاسة الاتحاد المصري للتجديف الثنائي: “شريف القماطي، وعمرو النوري“.

وعلى منصب العضوية فى انتخابات التجديف، يتواجد ٢٤ شخصًا وهم: “مصطفى عبد الجواد، رانيا محمد علوان، إيهاب محمد حساني، حاتم طاهر قنديل، محمد سلامة، سيف الدين محمد، أحمد محمد الحمادي، إبراهيم عادل، حسن عميرة، عصام محمد الشاعر، عمرو يوسف، دينا حسن الباجوري، أحمد شعبان، أحمد حسن لطفي، هشام صفوان، طارق حسين، رشا غنيم، محمد محسن شامخ، محمد عثمان، سامح محمد، حسن توفيق، محمد الطاهر، حاتم شاهين، وإبراهيم مصطفى“.

وشهدت  الجمعية العمومية للتجديف حضور 12 هيئة لها حق الحضور والتصويت وهي: “المعادي، الأقصر، اتحاد الشرطة، المصري للتجديف، القناة، اليخت المصري، طلائع الأسطول، طلائع الجيش، المقاولون، الكهرباء، أسوان، والبنك الأهلي إسكندرية“.

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