أمسية طربية لأصوات شابة في "سلطنة" بـ قبة الغوري

ينظم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلًا فنيًا جديدًا لفرقة "سلطنة"، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس الموافق 15 مايو، ضمن برنامجه الثقافي والفني المستمر لدعم الفنون الجادة والمهارات الموسيقية الشابة.

وتقدم الفرقة خلال الأمسية باقة من الأعمال المختارة من ذخيرة الطرب العربي الكلاسيكي، بتوزيعات حديثة توازن بين الحفاظ على الطابع التراثي للأغاني وتقديم رؤية معاصرة تتماشى مع الذائقة الفنية الحالية.

فرقة سلطنة

وتُعد فرقة "سلطنة" من الفرق الفنية المستقلة التي نشأت بدافع الاهتمام بإعادة إحياء روح الطرب، وتضم مجموعة من الأصوات الشابة بقيادة الفنان محمد علي، منهم: خالد عوض، آية محمد، سيد هاشم، لارا محمد، محمد فارس، سالي السيد، مينا ظريف، كريم رجب، وأدهم سامي.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات ينظمها صندوق التنمية بمراكز الإبداع التابعة له، والتي تهدف إلى إتاحة منصة للفنانين المستقلين والجمهور المهتم بالفنون الجادة في فضاءات ثقافية تتمتع بقيمة تاريخية ومعمارية فريدة كقبة الغوري.

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