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خبير يكشف سر إنشاء وحدة لتخارج الدولة من النشاط الاقتصادى

تخارج الدولة من الأنشطة
تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، فيتو

تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن نقطة ضوء جديدة بشأن الاقتصاد المصري، ظهرت من خلال ما أعلنه وزير الاستثمار، مهندس حسن الخطيب، بشأن إنشاء وحدة متابعة تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي.

تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى

 كما ثمن هاني توفيق قرار وزارة الاستثمار بإنشاء وحدة أخرى لحوكمة شركات الدولة، وذلك تمهيدًا لخصخصتها، مؤكدًا أن هذين القراراين مع قرارات توحيد الرسوم وجهات التعامل مع المستثمرين.  

وزير الاستثمار حسن الخطيب، فيتو
وزير الاستثمار حسن الخطيب، فيتو


وقال الخبير الإقتصادي هاني توفيق عن تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي: "نقطة ضوء: ما اعلنه وزير الاستثمار عن إنشاء وحدة لمتابعة تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى، وأخرى لحوكمة شركات الدولة تمهيدًا لخصخصتها، إن صحا، مع القرارات السابقة بتوحيد الرسوم وجهات التعامل مع المستثمرين، يثبتون جميعًا أنه أن تأتى متأخرًًاخير من ألا تأتى أبدًا".

 

اجتماع مشترك مع بعثة صندوق النقد الدولى

 جدير بالذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، في مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادى وتقييم التقدم على مستوى السياسات المالية والهيكلية فى مصر.

وزير الاستثمار والمالية يجتمعان مع بعثة صندوق النقد، فيتو
وزير الاستثمار والمالية يجتمعان مع بعثة صندوق النقد، فيتو


واستعرض وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، الخطوات التى تبنتها الحكومة فى مجال الإصلاح غير الضريبى، مشيرً إلى أن الحكومة تعمل على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.

منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات التراخيص

 كما كشف وزير الاستثمار عن إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، وتعمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج "النافذة الواحدة" لتسهيل أداء الأعمال.
وأشارت وزارة الاستثمار إلى مبادرة بيئة الأعمال الجاهزة، مؤكدة أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، مع التركيز على ٣ ركائز رئيسية، وتشمل الإصلاح التشريعى، وإعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمى.

وكشف عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى، بالتوازى مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزية شركات الدولة للطرح.

وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى، ايفانا فلادكوفا هولار، أن الاقتصاد المصرى شهد مؤخرًا، تحسنًا ملحوظًا فى معدلات النمو وانخفاضًا فى معدلات التضخم، موضحة "تفاؤلها بانعكاس هذه المؤشرات على  نسبيًّا رغم بعض التحديات المؤقتة".
 

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وزير الاستثمار: إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات التراخيص

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