الأحد 11 مايو 2025
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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف حقيقة تحرير سعر الصرف بعد المراجعة الخامسة لصندوق النقد

سعر الصرف، فيتو
سعر الصرف، فيتو

كشف الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، حقيقة حدوث تحرير أو تحريك لسعر الصرف بعد المراجعة الخامسة لـ صندوق النقد الدولي.

 

تحرير سعر الصرف وأسعار المحروقات

وأوضح، أن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لا تتضمن أي مطالب تتعلق برفع أسعار المحروقات أو الكهرباء أو تحرير سعر الصرف، موضحًا أن كل هذه الأمور غير موجودة بالمراجعة.

 

مصر مطالبة بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد

وأضاف محمد أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا شيء جيد ولكنه يُشكل معضلة في الوقت نفسه أمام الحكومة، حيث إن هناك الكثير من الأمور المطلوبة من الحكومة في تلك الفترة، قائلًا: "المطلوب من مصر في هذه المرحلة هو المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وإصلاح التكلفة الهيكلية وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وتابع: صندوق النقد الدولى يأخذ في اعتباره الأوضاع الإقليمية المعقدة المحيطة بمصر، وهو ما يُعد عاملًا مهمًا في تقييمات المراجعة.

 

تخفيض سعر الفائدة

وتحدث عن السياسة النقدية، مشيرًا إلى دعمه لتوجه تخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، قائلًا: "هناك مساحة متاحة أمام المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة، وهذا التوجه سيكون مفيدًا للنشاط الاقتصادي".

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