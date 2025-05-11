الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيسة بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكدت ايفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو وانخفاضًا في معدلات التضخم، معربة عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقرارًا نسبيًا رغم بعض التحديات المؤقتة.

 

 جاء ذلك خلال المهندس  حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.

 

كما أشارت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع استمرار التنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي إيفانا فلادكوفا هولار

الأكثر قراءة

ظهور صادم لـ علي مصيلحي بسبب المرض، رئيس الوزراء يكرم وزير التموين السابق (صور)

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025

أبرزها إعدام مرسي، قضايا حكم فيها الراحل شعبان الشامي

8 آلاف حد أدنى بالمناطق الراقية، ممثلي الملاك يرفضون تعديل الإيجار القديم

وفاة المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

لامال يقود هجوم برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

تفسير رؤية الافعى في المنام وعلاقتها بالتعرض للغدر

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الافعى في المنام وعلاقتها بالتعرض للغدر

هل يجب عليَّ الحج بمجرد استطاعتي، أم يجوز لي تأجيله؟، الأزهر للفتوى يرد

شيخ الأزهر بعد قرار إيقاف النار بين الهند وباكستان: يبقى السلام هو الخيار الأمثل

المزيد
الجريدة الرسمية