الإثنين 12 مايو 2025
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محافظات

ضبط 146 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة بكفر الشيخ

منتجات فاسدة
منتجات فاسدة

 نفذت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، حملات رقابية موسعة بمراكز المحافظة لضبط الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية، تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل الوزارة.

تفاصيل الحملات التموينية

 وجاءت تفاصيل المخالفات والمحاضر التموينية كما يلي: في قطاع المخابز، تم تحرير 99 محضرًا توزعت بين 70 لنقص الوزن، و9 لعدم النظافة، و7 لمخالفة المواصفات، و9 لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 لعدم إعطاء البون.

أما في مجال الأسواق، فتم ضبط كميات متنوعة من اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، بإجمالي 247 كجم تقريبًا، شملت همبرجر وسجق ولحوم مفرومة وكبدة ودواجن كاملة.

في دسوق وحدها، تم ضبط 96 عبوة غذائية منتهية، و14.5 كجم لحوم فاسدة، و71 قطعة كابل شحن، و40 فلتر بنزين، وذلك بجانب عدة محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

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وفي الحامول، تم تحرير 3 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، وضبط 10 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر، وتحرير 3 محاضر لتبديد إحراز في محال لحوم بلدية.

وفي سيدي سالم، تم ضبط ما يزيد عن 81 كجم دواجن وكبدة غير مدون عليها أي بيانات.

أما في فوه، فتم ضبط 60 علبة زبادي و24 طبق لحوم وكبدة وزبادي دون بيانات، وتحرير 3 محاضر لعدم الإعلان.

وفي قطاع الوقود فقد تم تحرير محضرين بالحامول لعدم سحب الحصة المقررة من الغاز، وذلك بجانب محضر في مطوبس ضد محطة وقود لم تعلن عن الأسعار، ولم تحتفظ بسجل الزيارات.

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دواجن مخالفات مخابز التموين

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