محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة قبل مؤتمر الابتكار من أجل مستقبل أخضر

استقبل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك بديوان عام المحافظة، على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر “الابتكار من أجل مستقبل أخضر”، الذي يعقد بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي، وبحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وعدد من القيادات التنفيذية وزارة البيئة والمحافظة.

تعزيز التعاون بين وزارة البيئة ومحافظة كفر الشيخ

وقد رحب محافظ كفرالشيخ بوزيرة البيئة، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع وزارة البيئة في مجالات حماية الموارد الطبيعية، وتبني الحلول المبتكرة لإدارة المخلفات، والتكيف مع تغير المناخ.

من جانبها، أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالتواجد في محافظة كفر الشيخ، مشيدة بجهود المحافظة في دعم المبادرات البيئية وتعزيز الاستدامة، مؤكدة أن المؤتمر يعد منصة مهمة لتعزيز الابتكار وتمكين الشباب في مواجهة التحديات البيئية.

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