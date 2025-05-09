دورة تدريبية بصحة كفر الشيخ ضمن جهود مبادرة "مصر خالية من البلهارسيا"

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، ختام فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة لفنيي البلهارسيا بمشاركة 30 فنيًا من مختلف الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للاستعداد لإشهاد "مصر خالية من البلهارسيا"، الذي يمثل هدفًا قوميا تسعى الدولة إلى تحقيقه في السنوات القليلة المقبلة.

جاء تنظيم الدورة تحت إشراف مباشر من الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض برئاسة الدكتورة أماني الحبشي، وبمتابعة من الدكتور أحمد البري، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، والدكتور سامح المرحومي، مدير إدارة البلهارسيا بالوزارة، وبقيادة ميدانية فعالة من الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الذي حرص على تقديم الدعم الكامل لضمان نجاح البرنامج التدريبي وتحقيق أهدافه.

تفاصيل الدورة التدريبية

وشهدت الدورة مشاركة فعالة من الفنيين الذين تلقوا تدريبًا مكثفًا على مدار ثلاثة أيام، شمل عدة محاور رئيسية، أبرزها: كيفية تسجيل السجلات الطبية بدقة، والتعرف على دورات حياة الطفيل المسبب للبلهارسيا، وأطواره التشخيصية، وكذلك التدريب العملي على استخدام المجهر في التعرف على العينات المصابة. وقد أشرف على التدريب نخبة من المتخصصين، من بينهم الأستاذة ميرفت خلف، مراجع معامل الوزارة، وروماني رزق، مسئول إدارة التدريب بالوزارة، إذ تم تقديم المحتوى العلمي بأسلوب تطبيقي يجمع بين النظرية والممارسة العملية.

وتولى الإشراف على الدورة، من داخل المحافظة الدكتور محمد أبو اليزيد، مدير عام إدارة المتوطنة بكفر الشيخ، والدكتورة مرام غلاب، مدير إدارة البلهارسيا، اللذان تابعا تفاصيل التدريب وساهما في إنجاح فعالياته من خلال التنظيم والمتابعة المستمرة.

وفي ختام الدورة، قام الدكتور محمد أبو السعد بتوزيع شهادات اجتياز التدريب على الفنيين المشاركين، كما تم تكريم عدد من الفنيين والمدربين تقديرًا لجهودهم، بالإضافة إلى تكريم الدكتور أبو اليزيد والدكتورة مرام غلاب لدورهما في الإشراف العام.

وأكد الدكتور أبو السعد، في كلمته على أهمية التدريب المستمر للكوادر الفنية، مشددًا على أن القضاء على الأمراض المتوطنة مثل البلهارسيا يتطلب تكاتف الجهود ورفع كفاءة العاملين بالميدان، لافتا إلى أن ما تحقق خلال الدورة يعد خطوة مهمة نحو الوصول إلى هدف وزارة الصحة بإعلان مصر خالية من البلهارسيا خلال الفترة المقبلة.

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