جنايات المنصورة تنظر محاكمة المتهم بقتل سيدة داخل مسكنها في نبروة

تنظر الدائرة الثانية في محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدي قاسم اليوم قضية المتهم بقتل سيدة طعنا داخل مسكنها بسبب السحر.

جنايات المنصورة تنظر محاكمة المتهم بقتل سيدة

وكان المستشار محمد غزاله رئيس النيابة الكلية بـ القائم بأعمال المحامى العام

النيابة جنوب المنصورة الكلية احال م ع (محبوس) 37 سنة في القضية رقم 3433 لسنة 2024 جنايات مركز نبروه والمقيدة برقم 3262 لسنة 2024 كلى جنوب المنصورة لانه في أول أبريل 2024 بدائرة مركز نبروه - محافظة الدقهلية قتل المجني عليها عبير السيد إبراهيم غالي - عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها، واعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) وتوجها الي مسكنها وما ان ظفر بها حتى سدد لها بذلك السلاح عدة طعنات استقرت احداها بالقلب والبطن فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. قاصدًا من ذلك ازهاق روحها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اقوال الشهود في القضية

الشاهدة الأولى: م - ١١ سنه - طالبة - تشهد: بحضور المتهم الي والدتها المجني عليها بمسكنها صباح تاريخ ارتكاب الواقعة ودار بينهما حديثًا ثم انصرف. وبذات التاريخ ليلًا فوجئت باستغاثة والدتها من غرفتها حال تواجدها بالمسكن وبرفقتها شقيقها الشاهد الثاني وباستبيان الامر ابصرت المتهم ابان قيامه بالتعدي علي والدتها بان سدد لها عدة طعنات استقرت احداها بالقلب والبطن بسكين محدثًا اصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها واعزت قصد المتهم ازهاق روح والدتها المجني عليها.

الشاهد الثاني: ا - ٥١ سله - سائق - يشهد بانه نما الي علمه ارتكاب المتهم للواقعة على نحو ما شهد به سابقيه

الشاهد الثالث إ - السن: ٣٤ - رائد شرطة - رئيس مباحث مركز شرطة نبروه يشهد بأن تحرياته توصلت إلى أنه على إثر خلف سابق بين المتهم وزوجته انتهى بانفصام عرى الزوجية اعتقادًا فيه أن المجني عليها هي المتسببة في ذلك لقيامها لهما بأعمال السحر والذي أدى إلى انفصاله عن زوجته كون الأخير تربطها صلة قرابة بالمجني عليها وبتاريخ الواقعة أعد سلاح أبيض "سكين" وتوجه إلى مسكن المجني عليها وما أن ظفر بها حتى حدثت مشادة كلامية بينه والأخيرة فسدد لها عدة طعنات بذلك السلاح فأحدث اصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها واعزى قصد المتهم ازهاق روح المجني عليها..

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي انه بفحص وتشريح جثمان المجني عليها عبير السيد إبراهيم غالي - تبين أن اصابتها بالظهر طعنية نافذة تنشأ عن اداة ذات نصل حاد مدبب الطرف أيا كانت كمثل سكين او ما شابه وان اصابتيها بالبطن ذوتا طبيعة طعنية كذلك تنشأ كل منهما عن اداة ذات تصل حاد مدينة الطرف أيًا كانت كمثل سكين، واصاباتها بأعلي الصدر والذراعين جميعها توانا طبيعة قطعية تنشأ عن اداة ذات نصل حاد أيًا كانت كهيئة السكين وتعزى الوفاة الي تلك الاصابات

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