احذروا من المؤامرة الصهيونية

لاشك أن المؤامرة الصهيونية الغربية مؤامرة خسيسة تعمل منذ عشرات السنوات على محاربة الإسلام وشق صف المسلمين وتشويه صورة الإسلام، وكم من جماعات إرهابية مأجورة من صناعتهم ممن لا دين لهم ولا إنتماء، تكلموا بكلام الإسلام وتزينوا بزيه، مسلمين شكلا وهم ألد الأعداء والخصوم للإسلام والمسلمين..

يعملون لخدمة المؤامرة الصهيونية الغربية، وعامتهم من العوام والشباب مضلل ومغرر به بإسم الدين والجهاد في سبيل الله تعالى بعد تضليلهم وتصوير أن المجتمع كافر، وجاءوا بآيات من القرآن نزلت في حق أهل الكتاب ونسبوها للمسلمين وهي آيات الحاكمية في الإسلام مستغلين حميتهم وغيرتهم على الدين، فسفكوا دماء الأبرياء وروعوا الآمنين وعاثوا في الأرض فسادا..

ومن خيوط المؤامرة أيضا، العمل على إحداث الفتن والوقيعة بين قطبي الأمة المصرية المسلمين والمسيحيين لزعزة الأمن والإستقرار في البلاد، ومن خيوط المؤامرة أيضا العمل بكل الوسائل والسبل على القضاء على قيم وأخلاق ومبادئ الدين في نفوس المجتمع وخاصة الشباب، وذلك بتوجيه الإعلام الصهيوني الغربي وتصديره لكل ما يقضي على الأخلاق والقيم والمبادئ والعادات والتقاليد العربية، وذلك بمخاطبة الغرائز والشهوات بواسطة ما يبث على وسائل التواصل الإجتماعي من أفلام إباحية وما فيها من عري ومجون وخلاعة ورزائل وإسفاف..

هذا ومن صور المؤامرة أيضا حملات الإشاعات الكاذبة المفتراة والتشكيك والتضليل ضد السيد الرئيس والقائمين على أمر وشئون البلاد وهي حملات مكثفة ومستمرة، ومن صور المؤامرة أيضا رفع الأسعار ولتجويع الشعب وإستغلال ذلك في تأليب الشعب على حكومته حتى لا يحدث إستقرار للأمن في البلاد وتحدث المظاهرات والإنفلات الأمني، ومن خيوط المؤامرة إغراق البلاد بالمواد المخدرة بأنواعها الخطيرة والمختلفة لضياع الشباب والقضاء على عصب الأمة وسواعدها القادرة على البناء والتعمير.

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