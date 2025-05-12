كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي السوبر الأفريقي

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم الإثنين أمام الزمالك، في نصف نهائي كأس السوبر الأفريقي المقرر له يومي 12 و13 مايو الجاري، بمشاركة 4 فرق بينها الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الـ7 مساء، على صالة النادي الأهلي فرع الجزيرة.

ويخوض فريقا الأهلي والزمالك منافسات كأس السوبر الأفريقي من الدور قبل النهائي، بجانب فريقي الترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي.

مواجهات الدور قبل النهائي

وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

الدور قبل النهائي - الإثنين

الترجي التونسي × منتدى درب سلطان المغربي - 9 مساء

الأهلي × الزمالك - 7 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.