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رياضة

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي السوبر الأفريقي

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم الإثنين أمام الزمالك، في نصف نهائي كأس السوبر الأفريقي المقرر له يومي 12 و13 مايو الجاري، بمشاركة 4 فرق بينها الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الـ7 مساء، على صالة النادي الأهلي فرع الجزيرة.

ويخوض فريقا الأهلي والزمالك منافسات كأس السوبر الأفريقي من الدور قبل النهائي، بجانب فريقي الترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي.

مواجهات الدور قبل النهائي

وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

الدور قبل النهائي - الإثنين

الترجي التونسي × منتدى درب سلطان المغربي - 9 مساء

الأهلي × الزمالك - 7 مساء

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كرة اليد الأهلي الزمالك كأس السوبر الأفريقي الترجي التونسي

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