كرة اليد، قناة مصرية تنقل مباريات السوبر الأفريقي بمشاركة الأهلي والزمالك

كرة اليد، أعلنت قنوات أون سبورت عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد رجال، المقرر له يومي 12 و13 مايو الجاري، بمشاركة 4 فرق بينها الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن يخوض فريقا الأهلي والزمالك منافسات كأس السوبر الأفريقي من الدور قبل النهائي، بجانب فريقي الترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي.

مواجهات الدور قبل النهائي

وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

الدور قبل النهائي - الإثنين

الترجي التونسي × منتدى درب سلطان المغربي - 9 مساء

الأهلي × الزمالك - 7 مساء

النهائي - الثلاثاء

الخسارة من المباراة الأولى × الخاسر من المباراة الثانية

الفائز في المباراة الأولى × الفائز في المباراة الثانية

كما حصلت قنوات أون سبورت أيضا على حقوق بث مباريات كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد سيدات بمشاركة فرق الأهلي والجمعية النسائية التونسي وبترو أتلتيكو الأنجولي وأوهوتو الكونغولي.

ويشهد الدور قبل النهائي المواجهات التالية:

الأهلي × الجمعية النسائية التونسي - 4:30 مساء

بترو أتلتيكو الأنجولي × أوهوتو الكونغولي - 2 ظهرا.

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