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رياضة

برشلونة يحلق بالصدارة، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 35

برشلونة
برشلونة

ترتيب الدوري الإسباني، يتربع برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد قبل ثلاث جولات من خط النهاية.

 

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 35

1- برشلونة 82 نقطة
2- ريال مدريد 75 نقطة
3- أتلتيكو مدريد 70 نقطة
4- أتلتيك بيلباو 64 نقطة
5- فياريال 61 نقطة
6- ريال بيتيس 58 نقطة
7- سيلتا فيجو 49 نقطة
8- رايو فاليكانو 47 نقطة
9- ريال مايوركا 47 نقطة
10- أوساسونا 45 نقطة
11- فالنسيا 45 نقطة
12- ريال سوسييداد 43 نقطة
13- خيتافي 39 نقطة
14- إسبانيول 39 نقطة
15- إشبيلية 38 نقطة
16- جيرونا 38 نقطة
17- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة
18- ليجانيس 34 نقطة
19- لاس بالماس 32 نقطة
20- بلد الوليد 16 نقطة

جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني

وكان برشلونة فازعلى نظيره  ريال مدريد في الكلاسيكو  بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مونتجويك" معقل برشلونة، في قمة مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني “الليجا”.

أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد 

وسجل كيليان مبابي هدفي ريال مدريد مبكرا، حيث جاء الأول من ركلة جزاء بالدقيقة 6، والثاني في الدقيقة 15 من انفراد تام بالمرمى سجلها بتصويبة على يسار تشيزني.

وقلص إريك جارسيا النتيجة بتسجيله الهدف الأول لـ برشلونة بالدقيقة 19 من رأسية مميزة، ثم سجل برشلونة هدفين متتاليين في الدقيقة 32 و34 عن طريق لامين يامال ورافينيا، وجاء الهدف الرابع عن طريق رافينيا بالدقيقة 44 بعدما استغل خطأ دفاعات ريال مدريد.

ثم بصم مبابي على الهاتريك وقلص الفارق بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 71 لتصبح النتيجة 4-3 وتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

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