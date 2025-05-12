حارس برشلونة عن مستقبله مع الفريق: الأمور في يد زوجتي

كشف البولندي فيوتشيك تشيزني، حارس مرمى برشلونة، مشاعره عقب الفوز المثير الذي تحقق على حساب ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه تلقى عرضًا من النادي الكتالوني لتجديد عقده لمدة موسمين.

وقلب برشلونة تأخره أمام غريمه ريال مدريد من 2-0 إلى الفوز 4-3، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في قمة لقاءات الجولة 35 لليجا.

تشيزني يتحدث عن الفوز على ريال مدريد ومستقبله

وقال تشيزني، في تصريحات لـ"كانال بلس": "لا أخفي أنني تمكنت من السيطرة على مشاعري حتى الدقيقة الأخيرة، بعد ذلك، شعرت بتعب شديد، وسأحتاج إلى تجميع نفسي بعد هذه المباراة".

وعن مستقبله، قال: "حصلت على عرض لتمديد عقدي لمدة عامين، يجب علي أن أقرر مع عائلتي ما هو الأفضل لنا، لم تعد حياة عائلتنا تدور حولي فقط، لقد كان الأمر على هذا النحو منذ 12 عامًا أو نحو ذلك، ولكن أعتقد أنني مدين لزوجتي باتخاذ مثل هذه القرارات معًا".

وتابع: "لم أقرر بعد، زوجتي هي التي تتخذ معظم القرارات في منزلي ولا أشعر بالخجل من ذلك على الإطلاق، عادةً ما كانت المواضيع المتعلقة بكرة القدم هي خياري، ولكن هذا وضع غير معتاد".

وأكمل: "كنا جميعًا عازمين على المجيء إلى هنا لمدة عام لتحقيق أحلامنا ثم العودة للعب الجولف".



وعن ارتكابه ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، قال: "هل تعتقد أنني سأقول إنها ليست ركلة جزاء، باو حاول تمرير الكرة تجاهي، لكنها كانت قصيرة قليلًا، كانت هناك بالفعل فرصة انفراد، وقلت لنفسي إما أنني سأصل إليها، أو لن أتمكن من الوصول، ولم أتمكن من الوصول، وكانت ركلة جزاء".

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