الأوراق الرابحة لمنتخب مصر أمام غانا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية للشباب

كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، يواجه منتخب مصر للشباب، اليوم الإثنين، نظيره منتخب غانا في الدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر حاليا، وتستمر حتى الثامن عشر من مايو الجاري.

ورغم تأكد غياب نجم الفريق محمد عبد الله الذي افتتح أهداف "الفراعنة" في المواجهة الأولى أمام جنوب أفريقيا بسبب تعرضه لمزق في العضلة الأمامية، ووجود شكوك حول مشاركة عمر خضر لاعب أستون فيلا الإنجليزي بسبب معاناته من الإجهاد، إلا أن كتيبة أسامة نبيه المدير الفني الفراعنة، لديها العديد من الأوراق الرابحة.

حارس المرمى عبد المنعم تامر

وتأتي في مقدمة اللاعبين الذين يعول عليه منتخب الشباب، حارس المرمى عبد المنعم تامر، والذي حصل على رجل المباراة في لقاء تنزانيا الأخيرة.

كما يعتبر أحمد شرف صاحب هدف الفوز في مباراة تنزانيا واحد من أهم الأوراق الرابحة في المنتخب.

فيما شهدت البطولة تألق الظهير الأيسر مهاب سامي، ولاعب الوسط الموهوب محمد السيد والمهاجم محمد زعلوك بالإضافة لقائد الفريق أحمد خالد "كاباكا".

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا

واستقر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام غانا في موقعة الليلة حيث من المتوقع أن يدخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: محمد سمير وعبدالله بوستنجي وأحمد عابدين ومهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد.

خط الهجوم: مهند محمد ومحمد زعلوك وأحمد شرف.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

موعد مباراة مصر وغانا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب الشباب المصري أمام نظيره منتخب غانا ، اليوم، على أرضية استاد السويس الجديد بالسويس في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت، عبر قناة beIN SPORTS 6 HD.

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