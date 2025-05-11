تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم موقف سندوب الحضاري المجمع المقترح، وتابع أعمال اللجنة المكلفة بانهاء إجراءات المشروع والإشراف على التصميمات، والتي تتم بالتنسيق مع هيئة الأوقاف المالكة للأرض ومع المسئولين بها، وأكد على ضرورة ملائمة التصميمات للموقع وتحقيقها أكبر استفادة للمكان المخصص للموقف

وأكد على دراسة وتحديد واختيار المحاور المرورية بشكل علمي مدروس بالتعاون والتنسيق مع مسئولي هيئة الأوقاف وإدارة المرور والإدارة الهندسية، لمنع حدوث أي تكدس مروري.

محافظ الدقهلية يتفقد الموقع المقترح لموقف المنصورة الحضاري المجمع بسندوب لتحديد أفضل السبل في التصمي

وأوضح محافظ الدقهلية أنه سيتم إختيار أفضل التصميمات في تنفيذ المشروع أسوة بمشروع موقف السلام الحضاري بمدينة القاهرة، لحل أزمة التكدس والزحام داخل المدينة، وأضاف أنه سيتم تنفيذ مجمع سكني وطبي وتجاري وإداري ملحق بالموقف والمعد بمعرفة هيئة الأوقاف المصرية ومسؤوليها.

موقف حضاري علي 21 الف متر الأعمال تجري بالتنسيق مع وزارة الأوقاف

وأشار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن الأعمال تجري بالتنسيق مع وزارة الأوقاف متمثلة في هيئة الأوقاف وبحضور مسؤوليها، وأوضح أن الموقف سيكون نقله نوعية لمدينة المنصورة، كونه سيقام على مساحة 21 ألف متر مربع، بالإضافة إلى منطقة الخدمات الملحقة بالموقف والتي ستقام على مساحة 21 ألف مربع

وأضاف أن الموقف الحضاري الجديد سيكون مجهزا بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، من خلال أبواب إلكترونية للدخول والخروج وكاميرات للمراقبة، بالإضافة إلى نقطة للحماية المدنية والإسعاف.

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