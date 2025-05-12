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اقتصاد

البيتكوين تقفز فوق 105 آلاف دولار بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

سعر البيتكوين
سعر البيتكوين

 واصلت عملة بيتكوين المشفرة مكاسبها القياسية لتتجاوز حاجز 105 آلاف دولار، مدعومة بانتعاش شهية المخاطرة في الأسواق بعد الإعلان عن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين يتضمن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، مما أنعش شهية المخاطرة.

وبحسب بيانات التداول، قفزت بيتكوين بنسبة تتجاوز 1.4% خلال الساعات الماضية إلى 105.33 ألف دولار، مواصلة الصعود الذي بدأ مع تخطيها مستوى 100 ألف دولار قبل أيام، كما قفزت إيثريوم (ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم) بنسبة 4.1% إلى 2589.3 دولار.

 

خفض الرسوم يقفز بالعملات المشفرة

 كانت بكين وواشنطن قد أعلنتا عن خفض الرسوم الجمركية على سلع متبادلة، في خطوة مفاجئة هدفت إلى تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. 

وبموجب الاتفاق، ستخفض الصين الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية إلى 10% بدلًا من 125%، فيما ستخفض الولايات المتحدة الرسوم على السلع الصينية إلى 30% من 145%، وذلك لمدة 90 يوما قابلة للتمديد.

التحسن في العلاقات التجارية بين البلدين عزز المعنويات الإيجابية عبر الأسواق العالمية، إذ سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية، فيما انتعشت الأصول عالية المخاطر وعلى رأسها العملات المشفرة، حيث يعتبر المستثمرون أن انفراج التوترات التجارية يدعم السيولة ويقلل المخاطر الجيوسياسية.

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البيتكوين تعود من جديد للارتفاع وتتخطى حاجز 100 ألف دولار

 يذكر أن بتكوين كانت قد تخطت حاجز 100 ألف دولار لأول مرة منذ فبراير الماضي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مدعومة بتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية هذا الصيف، وموجة من مشتريات كبار المستثمرين عبر صناديق الاستثمار في الأصول الرقمية.

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بيتكوين الرسوم الجمركية الولايات المتحدة والصين العملات المشفرة السلع الأمريكية

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