السبت 10 مايو 2025
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اقتصاد

البيتكوين تعود من جديد للارتفاع وتتخطى حاجز 100 ألف دولار

اسعار البيتكوين،
اسعار البيتكوين، فيتو

عادت العملة الرقمية بيتكوين للارتفاع من جديد وذلك بعد فترة من التراجع حيث ارتفعت بنسبة تصل الى 7.92% ولاحقت بها ايضا العملة الرقمية ايثر خلال أسبوع.

وتخطت عملة "بيتكوين" حاجز 100 ألف دولار لأول مرة منذ فبراير، لتصل إلى 103,806.09 دولار صباح اليوم السبت.

سعر العملة الرقمية ايثر بنسبة 25%

 

ارتفع سعر الإيثر بنسبة 25% حتى تاريخه هذا الأسبوع، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ مايو 2021. وارتفعت قيمة توكن سولانا بنسبة 14.3% هذا الأسبوع، وهو في طريقه ليكون أفضل أداء أسبوعي له منذ يناير.

ومع ذلك، لا تزال قيمة الإيثر والعملات الرقمية البديلة الرئيسية الأخرى - باستثناء XRP - منخفضة للغاية مقارنةً بالبتكوين. فبينما ارتفعت قيمة العملة المشفرة الرئيسية بنسبة 10%، انخفض سعر الإيثر وسولانا بنسبة 31% و12% على التوالي.

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