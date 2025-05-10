البيتكوين تعود من جديد للارتفاع وتتخطى حاجز 100 ألف دولار

عادت العملة الرقمية بيتكوين للارتفاع من جديد وذلك بعد فترة من التراجع حيث ارتفعت بنسبة تصل الى 7.92% ولاحقت بها ايضا العملة الرقمية ايثر خلال أسبوع.

وتخطت عملة "بيتكوين" حاجز 100 ألف دولار لأول مرة منذ فبراير، لتصل إلى 103,806.09 دولار صباح اليوم السبت.

سعر العملة الرقمية ايثر بنسبة 25%

ارتفع سعر الإيثر بنسبة 25% حتى تاريخه هذا الأسبوع، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ مايو 2021. وارتفعت قيمة توكن سولانا بنسبة 14.3% هذا الأسبوع، وهو في طريقه ليكون أفضل أداء أسبوعي له منذ يناير.

ومع ذلك، لا تزال قيمة الإيثر والعملات الرقمية البديلة الرئيسية الأخرى - باستثناء XRP - منخفضة للغاية مقارنةً بالبتكوين. فبينما ارتفعت قيمة العملة المشفرة الرئيسية بنسبة 10%، انخفض سعر الإيثر وسولانا بنسبة 31% و12% على التوالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.