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اقتصاد

أمريكا والصين تتفقان على تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما

أمريكا والصين
أمريكا والصين

 أعلنت الولايات المتحدة والصين، خفضا مؤقتا للرسوم الجمركية المفروضة على منتجات البلدين، وفقا لبيان مشترك صدر في جنيف، وذلك في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية ومنح أكبر اقتصادين في العالم مهلة إضافية قدرها ثلاثة أشهر لحل خلافاتهما.

 

ووفقا للبيان وتصريحات مسؤولين خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، سيتم خفض الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على معظم الواردات الصينية من إجمالي 145% إلى 30%، بما في ذلك النسبة المرتبطة بالفنتانيل، وذلك بحلول 14 مايو، في المقابل، ستقوم الصين بخفض رسومها الجمركية على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%، بحسب وكالة بلومبرج.

 

حفظ الارتباط بين أمريكا والصين

 وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت: "أجرينا مناقشة قوية ومثمرة بشأن الخطوات المستقبلية المتعلقة بالفنتانيل"، مضيفًا: "نحن متفقون على أن أيًا من الطرفين لا يرغب في فك الارتباط".

كما ذكر البيان أن "الطرفين سيقومان بإنشاء آلية لمواصلة المناقشات بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية".

ويمثل هذا الإعلان خطوة نحو تخفيف حدة الحرب الجمركية التي أدّت إلى تراجع فوري في حركة التجارة عبر المحيط الهادئ. وكانت الدولتان قد أعلنتا في وقت سابق عن تحقيق "تقدم كبير" في مفاوضاتهما، وهو ما عزز الأسواق وساعد الأسهم الصينية على تعويض خسائرها منذ إعلان الرئيس دونالد ترمب في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية، والذي أطلق عليه اسم "يوم التحرير".

وقال ممثل التجارة الأمريكي، جيميسون جرير، إن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق تجارة أكثر توازنًا مع الصين.

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اتفاق تجاري مبدئي

 وكان البيت الأبيض قد وصف الاتفاق في بيان أولي صدر أمس الأحد بأنه "اتفاق تجاري"، لكن لا يزال من غير الواضح ما هو الهدف المقبول لدى كلا الطرفين أو كم من الوقت سيستغرق الوصول إليه.

 وكانت الصين قد طالبت في وقت سابق بأن تقوم الولايات المتحدة بإزالة جميع الرسوم الجمركية التي فرضتها هذا العام، وهو مطلب لا يتوافق مع الهدف الأمريكي المتمثل في تقليص أو إنهاء العجز التجاري.

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الصين الرسوم الجمركية التوترات التجارية أمريكا والصين الواردات الصينية

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