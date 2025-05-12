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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سيراميكا غدا

عماد النحاس
عماد النحاس

 استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس على تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سيراميكا غدا 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا. 

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأفشة. 

الهجوم: طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 5 مساء الغد ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

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الأهلي عماد النحاس النادي الأهلي

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